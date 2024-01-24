北京傳設平準基金、籌2兆元救市 中股民半信半疑

中國政策制定者正在尋求籌集約人民幣2兆元的股市平準基金。(取材自新華網)

近期中國股市頻頻探底，官方搶救再出招，彭博社報導，北京的政策制定者正在尋求籌集約人民幣2兆元(約2857億美元)的股市平準基金（該基金用以穩定資本市場），最快本周宣布。資金主要來自中國國有企業的離岸帳戶，並從香港 透過滬港通及深港通購買境內A股股票，該方式也有助於支撐人民幣匯率 。

受到人民幣2兆元的股市平準基金消息影響，A股、港股市昨應聲上漲，A股早盤迅速由黑翻紅，最終上證指數上漲0.53%，收在2770點；香港恒生指數大漲2.6%，站回萬5，收在15353點。離岸人民幣也在消息傳出後大幅升值超過200點。

彭博社報導，北京當局正在尋求籌集資金約人民幣2兆元的股市平準基金，從香港透過滬港通、深港通北上買入A股。另外，當局也安排至少人民幣3千億元（約423億美元）資金，透過中國證券金融公司或中央匯金公司投資 A股。當局還在權衡其他選擇，如果得到最高領導層批准，可能最早在本周宣布其中一些選擇。

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津對香港經濟日報表示，以2015年中國國家隊入市支持A股規模看，若人民幣2兆元在短期內全數投入股市，對市場的影響力將十分巨大，而且賣出美元資產買入人民幣資產，也會對人民幣匯率帶來支持，故此屬很正面消息，但最終的支持力度如何，仍要看國家隊如何配置。

中國總理李強22日召開國務院常務會議時才強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

李強提到「加大中長期資金入市力度」，被投資人視為官方將加碼救市的重要訊號，隔天就傳出人民幣2兆元的平準基金，但A股的反彈力道不如預期，顯示投資人仍是半信半疑。

彭博社報導稱，這些措施是否足以結束這場潰敗還遠未確定，因為房地產危機、低迷的消費者信心、暴跌的外國投資，以及在多年反覆無常的政策制定後，本土企業信心減弱，都給大陸經濟和金融市場帶來強大的下行壓力。

自由亞洲電台報導，美國南卡萊羅納大學艾肯商學院教授謝田指出，「這種救市並非是真正的救市，而是挽救國企，挽救中共利益。」

謝田稱，政府扶持股市的做法是違反經濟規律的，實際上是把錢注入股票市場後幫助國企來解套，幫助他們離場套現，實際上是在救助擁有大量國企股票的人，或者國企，基本上是中共權貴。

而自稱「股民老胡」的前資深媒體人胡錫進在微博寫道，今天仍堅持留在股市裡、拒絕割肉離場的股民們，是中國社會主義市場經濟基本盤的重要部分，也是當前社會信心的關鍵支撐。胡錫進認為，股民在以實際行動唱響中國經濟光明論，理應受到支持、尊敬與保護。