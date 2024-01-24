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北京發萬字反恐白皮書：教化受極端思想蠱惑者

記者黃雅慧／綜合報導
國務院新聞辦公室發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，內容介紹反恐主義法律制度體系建設。圖為北京反恐宣傳儀式畫面。(新華社)
國務院新聞辦公室發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，內容介紹反恐主義法律制度體系建設。圖為北京反恐宣傳儀式畫面。(新華社)

中國國務院新聞辦公室23日發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，內容介紹中國反恐主義法律制度體系建設，並對恐怖活動進行認定與處罰標準。值得注意的是，在白皮書提及的案例中，將血腥、暴力場面視頻轉發到社交媒體帳號，也會涉及傳播恐恐怖主義的違法行為，將可能處以行政處罰。

白皮書分為前言、正文和結束語七節，共約1.3萬字。白皮書中結合具體內容列舉13個事例，對正文部分進行補充說明。

此外，白皮書也提出，在知情下提供有關人員意圖非法出境實施恐怖活動，並提供轉送、住宿與偽造等便利，將構成資助恐怖活動罪；此外，非法持有宣揚恐怖主義物品也在違法範疇裡。

而對於恐怖活動的處罰，則依犯罪性質、情節與對社會危害程度，有行政處罰、緩刑或罰金。

此外，白皮書提及要消除恐怖主義的思想基礎，在嚴厲懲處恐怖活動違法犯罪的同時，更加注重以非刑罰教育方式，「挽救大多數受極端思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重後果的人員」。

環球時報報導，此前，在中國提到反恐多聚焦新疆一地，此前國新辦針對新疆反恐發布多部法規，包括「新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障」、「新疆的職業技能教育培訓工作」、「新疆的宗教信仰自由狀況」、「新疆的勞動就業保障」、「新疆各民族平等權利的保障」、「新疆的人口發展」等。

西南政法大學人權研究院教授李昌林認為，白皮書不再局限於新疆一地，而是著眼全國，更為系統地闡述了中國反恐怖主義法律體系。

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