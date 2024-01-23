聯國將審人權 路透：北京拉攏多國「說好話」 發通牒促頌中人權

聯合國人權理事會23日登場，將針對北京人權紀錄進行審查。(路透)

聯合國 人權理事會議即將登場，預料中國將因其在香港 和新疆 的作為面臨批評。然而，中央社報導，根據外交官說法和文件資料，會前中國不斷遊說非西方國家，要求對方在會中讚揚其人權紀錄。

據報導，四名外交官告訴路透，聯合國人權理事會將於1月23日針對北京人權紀錄進行審查。而在會前，中國駐日內瓦聯合國代表團已向多國特使發出備忘錄。中國代表團並未直接回應針對遊說活動置評的請求，僅透過聲明表示，北京「堅決反對將人權政治化」，並將致力「推動更公平、公正、平等、包容的全球人權治理」。

23日的審查將是自聯合國最高人權官員在2022年9月發布「新疆人權報告」，稱中國「對新疆地區維吾爾人和其他穆斯林任意且歧視性的拘押」可能構成違反人道罪以來的首次審查。中國則否認所有侵犯人權的指控。

2022年稍晚，包括印尼和阿拉伯聯合大公國在內的聯合國人權理事會成員投票否決一項獲得美國和其他西方成員國支持的動議，該動議呼籲就中國的新疆人權侵犯行為進行辯論。

路透在今年1月初所見、中國駐各國外交使館發出的外交照會寫道，「我懇請貴國代表團向中方提供寶貴支持，並在互動對話中提出建設性建議…考慮及我們兩國之間的友好合作關係。」

在路透所見、其他發給三個非西方國家的照會中還載明需要對方提出的發言要點，包括讚揚中國婦女權利和殘疾照護相關紀錄的評論。一名不願透露姓名的非洲外交官證實，他已收到在會中對中國表達支持的請求，且他將按照中方要求行事。

中國代表團告訴路透，北京當局「高度重視這一輪的普遍定期審查（Universal Periodic Review）」，意指聯合國人權理事會對各國人權紀錄的定期審查。

外交官員指出，其他國家有時也會試圖影響他國在聯合國理事會的發言，但中國遊說行動的規模可謂非比尋常。

據報導，聯合國文件顯示，美國已向中國提出長達兩頁的問題，要求中國停止人權侵犯行為，包括在全國各地以及西藏、香港和新疆的不公平拘留、強迫勞動和報復行動；德國也提出詢問，希望知道新疆的拘留中心到底關押了多少人。

儘管聯合國人權理事會的決議並不具備法律約束力，但其辯論結果具有政治影響力，可能會給政府帶來壓力，迫使其改變方針。聯合國將在本周稍晚發布建議清單，正式報告則將於今年6月或7月通過。