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A股大暴跌現恐慌潮 李強急喊穩市場、穩信心

記者黃雅慧、謝守真／綜合報導
國務院總理李強主持國務院常務會議，提及要在穩市場、穩信心上採取更有力、有效措施。（路透）
國務院總理李強主持國務院常務會議，提及要在穩市場、穩信心上採取更有力、有效措施。（路透）

央視新聞報導，國務院總理李強22日主持召開國務院常務會議，會議聽取中國資本市場運行狀況與工作內容，他指出，要採取更加有力有效措施，加大中長期資金入市力度，著力穩市場、穩信心。市場關注中國官方的政策訊號能否帶動A股反彈。

A股22日大跌，上證指數再度跌破2800點關卡，收2756點近五年低點，跌幅2.68%；深證成指收8479點，跌幅3.5%。總體個股跌多漲少，全市場近5200檔個股下跌，超過百股跌停，上漲個股不足150檔，逾200股跌逾9%。

李強針對資本市場工作指出，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境。

會議強調，要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。

會議還研究推動人工智慧（AI）賦能新型工業化相關工作，要統籌高質量發展和高水平安全，以AI和製造業深度融合為主線，以智能製造為主攻方向，以場景應用為牽引，加快重點行業智能升級，大力發展智能產品高水準賦能工業製造體系，加快形成新制生產力。

對A股大跌原因，中信建投證券分析，當前市場資金面在下行周期中不斷累積負循環，進而造成市場恐慌情緒蔓延，大量的拋售讓市場承壓，因此造成市場超跌。

紐時分析，中國危機深重的房地產業，加劇了中國經濟的困難，而且將危機蔓延至香港。在經歷了連續多年的無序擴張和從香港等外國投資者大肆借貸融資後，目前幾乎每一家中國的房地產開發商都已崩盤。

國務院 李強 投資

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