我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

國防脫鉤？美禁五角大廈買中企電池 中國學者：藉國安名義打壓

記者賴錦宏／綜合報導
中國去年進口晶片設備年增14%至近400億美元，創有紀錄以來的第二高。（新華社）
中國去年進口晶片設備年增14%至近400億美元，創有紀錄以來的第二高。（新華社）

彭博新聞報導，美國國會將禁止五角大廈向六家中國企業採購電池。報導稱，這是美國國會試圖進一步推動國防部供應鏈與中國「脫鉤」。

報告稱，根據美國去年底通過的2024財年國防授權法案，美國國防部將被禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等六家中國企業採購電池，該禁令將於2027年10月生效。

不過，這項禁令並不適用於商業採購，例如美國福特公司就正從寧德時代獲得技術許可，在密西根州生產電動車電池，特斯拉公司的部分電池也來自比亞迪。

彭博新聞稱，在全球十大電池供應商中，只有三家不是中國企業。中國企業在電動車製造中所扮演的角色正引起部分美國政客的注意。去年12月，共和黨參議員克魯茲和盧比奧曾致函美國防部長奧斯汀，聲稱使用中國企業製造的電池會增加「安全風險」。

對此，中國官方媒體環球網引述中國社科院美國問題專家呂祥表示，美國禁止國防部採購中國電池，目的還是妄圖借國防安全的名義在一些敏感技術領域打壓中國，但實際上這對它自己也會造成很大的傷害，因為中國在相關領域處於領先，而美國需要這些產品。

「美國各州都在吸引投資，甚至在中國設有辦事處。」呂祥說，但美國仍有一些勢力反對中國投資。因此，像寧德時代這種掌握技術的全球領導企業，對美投資一定要謹慎而行，了解其中的市場風險和政治風險，尤其當前美國正處於一個極度不穩定的政治動盪時期。

另外，隨著美中科技戰白熱化、美國禁令愈收愈緊，中國去年進口晶片設備金額年增14%至近400億美元，創有紀錄以來的第二高。

彭博報導，按中國海關數據計算中國進口晶片設備金額，其反映美國收緊晶片出口管制後，中國希望加強晶片產業自給自足的能力。中企正迅速投資新的半導體工廠，以提高晶片產能並繞過美國及其盟友的管制。

報導提到，在荷蘭的出口管制實施前，去年12月中國從荷蘭進口半導體曝光機設備的數量較前年同期暴增近十倍。

路透去年9月曾報導，中國國家集成電路產業投資基金公司（俗稱大基金）正為第三期基金募資，計劃募資人民幣3000億元，遠超過前兩期的金額。

投資 晶片 國防部

上一則

雲南昭通土石流11人罹難 石頭屋埋村民、鏟車撬不動

下一則

雲南昭通山崩是挖煤害的？ 「山體出現裂縫、牛能掉進去」

延伸閱讀

美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國

美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國
中國新能源車本月銷量拚倍增 上看80萬輛

中國新能源車本月銷量拚倍增 上看80萬輛
比亞迪斥資140億美元 攻整車智慧化

比亞迪斥資140億美元 攻整車智慧化
比亞迪魔方儲能奪西班牙企業大單 總投資14億美元

比亞迪魔方儲能奪西班牙企業大單 總投資14億美元

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警