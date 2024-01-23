國防脫鉤？美禁五角大廈買中企電池 中國學者：藉國安名義打壓

中國去年進口晶片設備年增14%至近400億美元，創有紀錄以來的第二高。（新華社）

彭博新聞報導，美國國會將禁止五角大廈向六家中國企業採購電池。報導稱，這是美國國會試圖進一步推動國防部 供應鏈與中國「脫鉤」。

報告稱，根據美國去年底通過的2024財年國防授權法案，美國國防部將被禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等六家中國企業採購電池，該禁令將於2027年10月生效。

不過，這項禁令並不適用於商業採購，例如美國福特公司就正從寧德時代獲得技術許可，在密西根州生產電動車電池，特斯拉公司的部分電池也來自比亞迪。

彭博新聞稱，在全球十大電池供應商中，只有三家不是中國企業。中國企業在電動車製造中所扮演的角色正引起部分美國政客的注意。去年12月，共和黨參議員克魯茲和盧比奧曾致函美國防部長奧斯汀，聲稱使用中國企業製造的電池會增加「安全風險」。

對此，中國官方媒體環球網引述中國社科院美國問題專家呂祥表示，美國禁止國防部採購中國電池，目的還是妄圖借國防安全的名義在一些敏感技術領域打壓中國，但實際上這對它自己也會造成很大的傷害，因為中國在相關領域處於領先，而美國需要這些產品。

「美國各州都在吸引投資 ，甚至在中國設有辦事處。」呂祥說，但美國仍有一些勢力反對中國投資。因此，像寧德時代這種掌握技術的全球領導企業，對美投資一定要謹慎而行，了解其中的市場風險和政治風險，尤其當前美國正處於一個極度不穩定的政治動盪時期。

另外，隨著美中科技戰白熱化、美國禁令愈收愈緊，中國去年進口晶片 設備金額年增14%至近400億美元，創有紀錄以來的第二高。

彭博報導，按中國海關數據計算中國進口晶片設備金額，其反映美國收緊晶片出口管制後，中國希望加強晶片產業自給自足的能力。中企正迅速投資新的半導體工廠，以提高晶片產能並繞過美國及其盟友的管制。

報導提到，在荷蘭的出口管制實施前，去年12月中國從荷蘭進口半導體曝光機設備的數量較前年同期暴增近十倍。

路透去年9月曾報導，中國國家集成電路產業投資基金公司（俗稱大基金）正為第三期基金募資，計劃募資人民幣3000億元，遠超過前兩期的金額。