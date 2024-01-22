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中國藉由投資闢建設施 深化對非洲影響力

中央社／台北22日電
中國對非洲大陸的興趣益增，在當地的影響力不斷提升，並以大舉投資獲取非洲國家的政治支持，分析說，中國甚至透過建造或修繕議會大廈接觸各國議員，成為塑造非洲政治制度的關鍵參與者。示意圖。（路透）
中國對非洲大陸的興趣益增，在當地的影響力不斷提升，並以大舉投資獲取非洲國家的政治支持，分析說，中國甚至透過建造或修繕議會大廈接觸各國議員，成為塑造非洲政治制度的關鍵參與者。示意圖。（路透）

中國對非洲大陸的興趣益增，在當地的影響力不斷提升，並以大舉投資獲取非洲國家的政治支持，分析說，中國甚至透過建造或修繕議會大廈接觸各國議員，成為塑造非洲政治制度的關鍵參與者。

德國之聲（DW）21日報導，中國外長王毅本週訪問埃及、突尼西亞、多哥和象牙海岸，隨後轉訪南美洲。

文章說，連續34年中國外長每年首次外訪皆選擇非洲，這不僅成為傳統，凸顯中國對於經營非洲的重視，同時北京目前與「全球南方」的國家交好，還把自己視為這些國家的代言人。

此外，藉由中國國家主席習近平倡議的「一帶一路」，其中海上絲綢之路通向印度洋非洲東岸，2016年共軍在非洲之角以北的吉布地，建置中國首個海外軍事基地。

德國海德堡大學研究中國與國際發展的漢學家盧瑪麗（Marina Rudyak）表示，中非合作建立在相互受益的基礎上。

她說：「中國以投資、貿易和發展援助等方式支持非洲國家，反過來非洲給與中國政治支持。」例如在聯合國表決時，對於中國的重要議題，這些非洲國家就會按照中國的意願投票。

另據德國親自民黨智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom, FNF）的調查報告，中國在非洲建造或修繕超過15座議會大廈。

藉由對議會大廈的修護，中國也因此接觸非洲國家各黨派的國會議員。報告指出：「中國已成為（重新）塑造非洲政治制度的關鍵參與者。」

盧瑪麗說，很顯然，中國也想搭建政治資本，並說中國不接受西方的批評，只追求一己私利目標，同時指責西方自以為是，僅僅推動善治、促進民主和人權等政治條件，「在中國看來，這些都不是非洲需要的」。

然而，非洲國家並不認為中國和西方之間存在任何競爭。盧瑪麗說，中國修建道路，西方帶來其他發展產品，非洲國家各取所需。

德國 投資 王毅

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