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中國地方兩會接力登場 經濟成長目標普遍不低於5%

中央社／上海22日電
2024年的全國兩會將於3月4日、5日登場。圖為北京人民大會堂。（本報資料照片）
2024年的全國兩會將於3月4日、5日登場。圖為北京人民大會堂。（本報資料照片）

中國地方兩會近期開始接力舉行，其中經濟成長目標受到關注。以各地的政府工作報告來看，目前已公布的目標，普遍設定在5%及以上。

2024年中國全國「兩會」將於3月初登場，全國政協會議全國人大會議將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開。

根據證券時報，「增強經濟回升向好態勢」成為今年多個地方政府工作報告的要點，具體呈現在經濟成長目標。北京、河北、重慶等省市，均將今年的經濟成長目標設定在5%及以上。

北京市第16屆人民代表大會第2次會議於21日開幕，北京市長殷勇在政府工作報告中提到2024年全北京市經濟成長率目標為「5%左右」、城鎮調查失業率控制在5%；同日，河北省舉行第14屆人民代表大會第2次會議，河北省長王正譜在政府工作報告中提出，今年河北的經濟成長目標為5.5%左右。

重慶市長胡衡華在重慶市第6屆人民代表大會第2次會議中表示，今年的經濟成長率目標為6%。

報導提到，在各省市兩會之前，多個省會級城市的兩會也已陸續提出今年的經濟成長目標，大多都在5%以上。

15日到16日間，包含廣東廣州、江蘇南京、安徽合肥，在當地的人大會議上提出今年的經濟成長目標，分別為「不低於5%」、「5%以上」與「6%左右」。

至於今年中國全國的經濟成長率目標，將於全國兩會間宣布。

據日前路透引述消息人士透露，在去年的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議2024年經濟成長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成將目標設定在5%左右，與2023年持平。

全國兩會 全國政協會議 全國人大會議

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