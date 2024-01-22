北京GDP今年定5% 市長嚴令失業率要控制在5%以內

北京市長殷勇21日發表工作報告，提出2024年北京的GDP增速目標為5%左右。（取材自北京青年報）

北京市第16屆人民代表大會第二次會議昨（21）日召開，北京市長殷勇發表工作報告指出，2023年北京全年GDP實現5.2%的成長，總量約人民幣4.4兆元，而2024年北京的GDP增速目標定為5%左右。

北京日報報導，殷勇表示，2023年是三年新冠疫情 防控轉段後經濟恢復發展的一年，北京全市GDP增加5.2%，一般公共預算 收入增長8.2%、突破人民幣6000億元，城鎮調查失業率4.4%，北京今年城鎮調查失業率要控制在5%以內的目標。

國家統計局此前公布，中國去年全年城鎮調查失業率平均值為5.2%，比前一年下降0.4個百分點。

殷勇提到，2024年北京將落實積極就業 政策，要紮實做好高校畢業生等青年就業工作，實現新增就業不少於26萬人，促進12萬城鎮就業困難人員實現就業。

對於2024年重點任務，殷勇稱，今年北京全市經濟社會發展的主要預期目標是：GDP增長5%左右，一般公共預算收入增長5%，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入增長與經濟增長同步，生態環境質量、能源、水資源等指標達到國家要求。