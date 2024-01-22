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買大豆示好 中美農業聯委會後….美曝京又買了30萬噸

記者黃雅慧／綜合報導
中美農業聯委會第七次會議後，美國農業部確認中方採購近30萬噸大豆。(美聯社)
中美農業聯委會第七次會議後，美國農業部確認中方採購近30萬噸大豆。(美聯社)

路透報導，美國農業部網站19日公布大豆銷售每日報告指出，私營出口商數據顯示，美國向中國銷售了29.7萬噸大豆，於2023/2024銷售年度交付。值得注意的是，公告發布前一天，中國農業農村部部長唐仁健18日才在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克（Tom Vilsack）共同主持召開先前中斷九年的中美農業聯委會第七次會議。外界認為，該舉可視為中方對美方釋出友好與善意。

報導指出，根據美國相關法規，美國農業部被要求公開發布從出口商獲得的匯總銷售數據。自去年12月19日以來，美國農業部首次根據「每日報告規則」公布的大豆銷售情況；也是自12月15日以來，美國農業部首次公布的出口至全球最大大豆買家（即中國）的大豆銷售情況。

美國農業部數據顯示，2023至2024銷售年度（始於9月1日），中國已訂購2020萬噸的美國大豆，低於去年同期的2720萬噸；另據中國海關總署公布數據，2023年1至12月，中國進口大豆總量為9940.9萬噸，較2022年同期的8921.8萬噸上升11.4%。

中國農業農村部網站消息表示，中美農業聯委會第七次會議重啟中美農業合作機制，重申聯委會是兩國農業部門定期交流的重要渠道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定運行這一機制。雙方圍繞氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流、貿易便利化等坦誠深入交換意見。

美國農業部部長維爾薩克在會後聲明中指出，他期待著與中方進一步的交流與合作，繼續建立一種關係，「以擴大和改善美國農民和牧場主在中國這個重要農產品出口市場的市場准入機會」。

路透報導指出，在上述訂單發生之際，大豆市場正產生變化，全球最大的生產國和出口國巴西作物，在天氣在經歷數周乾旱後有所改善，從而導致全球大豆期貨下跌，這導致年初以來芝加哥期貨交易所大豆期貨下跌了6%。而巴西大豆供應預計在未來幾周湧入市場，分析師和出口商認為，巴西大豆的回歸將給美國大豆市場構成衝擊。

中美貿易戰以來，大豆貿易長期作為觀察中美關係的指標之一。上一次中國採買大量大豆時間點落在習近平與拜登在舊金山會晤前，中國在11月初緊急採購超過300萬噸美國大豆。彭博當時分析認為，中國正在恢復大豆外交，尋求與美國建立更緊密關係。

農業部 巴西 拜登

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