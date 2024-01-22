又一科技突破卡脖 首台國產場發射透射電鏡發布

隨著中國國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120在廣州正式發表，也象徵中國透射電鏡100%依賴進口的局面被正式打破。圖為TH-F120產品外觀圖。（取材自觀察者網）

中國近年來力圖打破美國的科技封鎖。20日，中國首部國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F1 20在廣州正式發表。據指出，這象徵中國已掌握透射電鏡用的場發射電子槍等核心技術，並具備量產透射電鏡整機產品的能力，可望對中國中國在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的發展提供支撐。

綜合新華社、科技日報報導，中國科學院院士、生物島實驗室主任徐濤聯合中國科學院生物物理研究所研究員孫飛在2016年啟動透射電鏡有關研究，並於2020年在生物島實驗室組建起一支體系完整的透射電鏡研製工程技術團隊。

據了解，透射電鏡具有極高的產業壟斷性與技術門檻。此前，中國透射電鏡100%依賴進口。2022年，中國進口透射電鏡約300台，進口總額逾人民幣30億元。此次中國國產射電子顯微鏡TH-F120的推出，象徵中國中國已正式打破前述的局面。

研發團隊指出，此次推出的首款場發射透射電鏡新品TH-F120，取名源自中華名山「太行」，寓意它將如太行山一樣成為中國透射電鏡產業的脊梁。該場發射透射電鏡利用被加速到120千電子伏特的高能量電子與被觀測樣品中的原子相互作用，檢測 透射電子攜帶的樣品訊號轉化為顯微放大的影像，可用來觀察材料樣品中的原子排列結構、細胞組織樣本的精細超微結構、病毒和生物大分子複合體的精細結構，是科學家研究微觀世界的重要儀器。

研發團隊進一步補充，該電鏡擁有中國自主研發的高亮度場發射電子槍。相比於同級進口產品的熱發射電子槍，亮度更高，發射穩定性和相干性更優，匹配自主研發的電磁透鏡系統，針對120kV成像平台特別優化電子光學設計，可帶來更佳的影像襯度和解析度。

同時，研發團隊稱，TH-F120自主研製的高穩定性低紋波高壓電源，實現高壓自動控制，保證電子槍穩定發射；並標配自主研製的高像素CMOS相機，在低電子劑量的工況下仍可呈現豐富的樣品細節。而TH-F120以人機分離為設計理念，匹配高度自動化的控制系統，使圖像採集工作更加舒適高效；並預設充足的拓展接口和整機升級空間，滿足用戶需求叠代，有效延長整機使用年限。

研發團隊表示，該個透射電鏡將為中國在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的發展提供支撐。