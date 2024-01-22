報復美國 中大砍兩尖端武器關鍵材料出口「這僅是反制戰開端」

中國限制鎵鍺的出口。（路透資料照片）

為反擊美國一再祭出高科技禁令，中國於去年8月1日起，限制8種鎵以及6種鍺產品出口。中國禁令一出，半導體關鍵材料鎵和鍺去年對美及其盟友的出口呈大幅下降趨勢。據中國海關總署統計，中國2023年全年鎵出口總額只有847萬美元，較去年同期下降三分之二，而鍺出口也下降8%，總額約4842萬美元。

美國之音報導，據南華早報引述分析家的話說，限制鎵和鍺出口可能只是北京動用各種報復武器，反制美國及其盟友對華高科技出口禁令的開始。

鎵和鍺是生產先進半導體晶片 的關鍵材料，也普遍使用在一些尖端武器中。 中國主導了全球鎵和鍺的生產，其生產的鎵占全球產量的95%，而鍺的產量也占全球市場的60%。

根據相關報告，中國鎵和鍺對美國的出口自去年7月起就已經完全停止，而全年對美的鎵出口較去年同期下降超過20%，總價值僅35.27萬美元。不過，對美的鍺出口卻增加了51%，價值達698萬美元。

以貿易額計算，中國對日本 鎵和鍺出口的管制似乎更嚴厲，對日鎵出口銳減將近四分之三，約368萬美元，而對日鍺出口也減少約三分之一，約 為376萬美元。

同時，中國對俄羅斯 出口的鍺卻大幅成長，去年漲幅高達78%，達到1099萬美元。中國在2022年沒有向俄羅斯出口鎵，但去年出口鎵的價值達到將近19萬美元，超過對美國鎵出口量的一半。

南華早報引述分析人員的話說，隨著美中科技戰的加劇，北京有可能擴大對關鍵原料的管控。「這只是中國限制關鍵原料出口的開始，」中國與全球化中心副總裁高志凱說。

「美國應該為中國進一步的報復做好準備」，高志凱認為，中國在開採和處理這些關鍵礦物質方面已經領先世界一、二十年，而中國實施的出口管制將影響全球絕大多數尖端產品的生產。高志凱表示，受衝擊比較大的是美國高科技軍品供應，美國一些雷達和戰機依賴來自中國的這兩種材料。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟學家吳卓殷則表示，中國對鎵和鍺等關鍵原料實施的出口管制主要是影響到這兩種材料的價格，而不會造成缺貨。他認為，鎵和鍺其實並不特別稀罕，而且絕大多數公司都會有大量的儲備，但是從其他國家進口可能成本會更加高昂。

「出口管控一直都是一個地緣政治的工具，而且這只是一個開始，中國還會更多地使用這些工具。」吳卓殷強調，「工具的好處就在於如果美中關係出人意料地改善，它可以作為談判籌碼而隨時可以撤銷，但是這看起來不大可能。」