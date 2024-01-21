黃仁勳中國區年會穿東北大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣 不是AI吧？

黃仁勳低調訪中，傳出到訪輝達北上深辦公室並參加公司年會，穿東北大花襖熱舞。（取自鳳凰新聞）

知情人士透露，輝達 CEO黃仁勳 本周低調到訪輝達位於北上深三處辦公室，參加中國區年會。這是黃時隔數年首次訪中。就在媒體猜測他在中國是否還有其他行程時，他又旋風式到了台灣。中媒解讀黃仁勳訪華意味著輝達對華業務料有新動作。此外，黃仁勳在年會上脫掉皮衣改穿東北大花襖跳舞，讓不少中國網民大讚有親和力。

據界面新聞、每日經濟新聞等媒體20日報導，多位知情人士透露，黃仁勳本周曾到訪輝達位於北京、上海、深圳的三處辦公室，參加中國區年會。在北京、上海等地，黃仁勳身著經典皮衣，在深圳則短袖上陣。一名深圳輝達員工稱，黃仁勳19日參加了深圳的年會，「在會上講話並給員工抽了獎」。但輝達並未向外界公開這一消息。

黃仁勳低調訪中，傳出到訪輝達北上深辦公室並參加公司年會，穿東北大花襖熱舞。（取自鳳凰新聞）

黃仁勳早在去年6月便傳出將訪中國，會見騰訊、字節跳動等企業高管，但最終沒有成行，原因未知。隨後，上海證券報從輝達相關人士得到消息，黃仁勳或將在去年6月6日到訪上海，但還是沒有成行。

就在中國媒體紛紛猜測黃仁勳此行在中國是否還有其他行程還待觀察之際，中央社報導，黃仁勳20日晚間被民眾直擊在台北寧夏夜市現身品嚐蚵仔煎等各類台灣小吃，並指黃仁勳此行是為參與台積電 將舉辦的先進封裝供應鏈合作夥伴年度聚會。但此消息也未獲台積電發言體系證實。

據每日經濟新聞報導指出，市場關注黃仁勳在中國的動向，還是因為在特定因素影響下，輝達在中國的銷售業績或將成為其總營收中最不可控的一環。據輝達2023財年年報數據，輝達在中國市場（含香港和台灣）實現的營收在其整體全球市場營收中的占比高達47%。且預計其在中國市場的銷售在2023財年第四季度會大幅下滑。

黃仁勳低調訪中，傳出到訪輝達北上深辦公室並參加公司年會，穿東北大花襖熱舞。（取自鳳凰新聞）

輝達會如何應對中國市場這個變量？據參考消息此前報導，去年底黃仁勳曾公開表示，他仍然希望向中國供應高端晶片，並透露稱輝達會在符合美方規範下重返中國市場，展現對中國市場的積極態度。不過，其中國「特供版」晶片目前尚未落地。黃仁勳此次低調、旋風式到訪中國，市場人士預料輝達對華業務將有新動作。

中國網路上昨流傳黃仁勳疑似在深圳參加輝達中國區年會時，穿上「東北大花襖」跳舞參演節目，讓不少中國網民大讚「很地道的入鄉隨俗嘛」「接地氣」「科技大老也熱愛中華文化」「這領導有親和力」「足夠有錢了還這樣拚」「他看起來好開心」「科技無國界」「哈哈哈老可愛了」。也有人問「皮夾克呢？」「沒穿皮衣的，不是真身」「這不是AI吧？」。