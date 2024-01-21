曾創「黃金時代」 英外相卡麥隆計畫數月內訪北京

2015年時任英國首相卡麥隆曾熱情接待來訪的中國國家主席習近平（左）。（取材自臉書)

中國與英國的關係近年面臨許多波折，在任內開創與中國雙方「黃金時代」的英國前首相卡麥隆回任英國外相後，最近傳出他計畫將於幾個月內訪問北京，如若成行，屆時雙方將會如何互動勢必引起關注，也將牽動雙方關係的進展。

英國「泰晤士報」援引該國政府消息人士說法指，英國外交大臣卡麥隆計畫在未來幾個月內訪問中國，報導指出，雖然英國政府對中國的看法發生了變化，卡麥隆仍決心與中國合作。去年8月底時任英國外相克萊弗利曾赴中訪問，當時是五年來英國外相首次訪中，不過雙方會談成果並不多。彭博此前提到，英國首相蘇納克正嘗試悄悄修復與中國的關係。

中國總理李強 去年9月在新德里出席G20峰會 時，曾與蘇納克會見，李強表示中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，「我們要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界」，中國願與英方一道努力，「堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠」。

2015年中國國家主席習近平訪英時，與時任首相卡麥隆發表「構建面向21世紀全球全面戰略夥伴關係的聯合宣言」，雙方宣布此訪「開啟了持久、開放、共贏的中英關係『黃金時代』」。翌年時任英國首相梅伊赴杭州G20峰會時再度確認「黃金時代」，但此後幾位英國首相不再強調這一概念，蘇納克上任後即公開指出，「黃金時代」已經終結。

近幾年，中英關係不佳，英國禁止中國公司華為參與5G建設，也因新疆 議題首度在1989年後對中共官員實施制裁，中共也對英國議員實施相應制裁作為反制。中國駐英國使館多次就英國政府在新疆、台灣、香港等議題上的表態公開回批，僅1月16日一天，就對三間英國媒體涉台報導一一發文駁斥。