我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

北韓派遣工在吉林傳暴動 三年薪水「被金正恩吞了」

編譯周辰陽、記者陳政錄／綜合報導
在中國工廠工作的北韓外勞勞動條件惡劣，多年來的辛苦錢卻全被政府吞了，怒而罷工。圖為中國吉林省琿春市海鮮加工廠的北韓勞工。(美聯社資料照片)
在中國工廠工作的北韓外勞勞動條件惡劣，多年來的辛苦錢卻全被政府吞了，怒而罷工。圖為中國吉林省琿春市海鮮加工廠的北韓勞工。(美聯社資料照片)

日本產經新聞18日獨家獲悉，中國東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度，也是首度證實北韓派遣工人出現了如此規模的罷工或暴動。

根據19日刊登的新聞，北韓前外交官高英煥根據北韓與其他消息人士的說法，為產經新聞編寫了披露此事的報告。韓聯社2023年9月報導，高英煥獲任命為南韓統一部長的特別助理，負責分析北韓資訊，並為部長提供建議。

在中國工廠工作的北韓外勞勞動條件惡劣，多年來的辛苦錢卻全被政府吞了，怒而罷工。圖...
在中國工廠工作的北韓外勞勞動條件惡劣，多年來的辛苦錢卻全被政府吞了，怒而罷工。圖為北韓勞工在中國遼寧省丹東附近一家臨時工廠製鞋。(路透資料照片)

報導指出，聯合國安理會決議禁止接受北韓的工人，但中國與俄羅斯等國仍持續引進。這些派遣工人賺得的大部分外匯據稱遭到剋扣，上繳給金正恩政權，用於資助核子和飛彈的開發。

根據高英煥報告，中朝之間的往來因新冠肺炎疫情而自2020年中斷以來，北韓國防部轄下幾家派遣工人的公司收到中方支付的薪水後，把本該直接付給派遣工人的款項以「戰爭準備資金」名義繳回北韓。按照公司方面的解釋，當新冠疫情平息，而派遣工人返回北韓之際，就會一次性付清他們的分額，但實情則是錢都已經送回國了。

隨著兩國國境往來自2023年逐步恢復，派遣工人現在知道了真相。報導聲稱，憤怒的工人11日左右開始拒絕上工，罷工蔓延到吉林省內多家轉包成衣製造與水產加工的工廠，暴動更上升到占領工廠、將北韓幹部劫持為人質與破壞機器的地步。

金正恩政權的指導部將暴動特定為「特大型事件」，緊急派出駐瀋陽領事與秘密警察的國家保衛省人員，透過承諾立即支付薪水，努力要把局勢控制下來。

儘管局勢在15日左右轉趨平靜，但可用於未支付薪水的資金已經枯竭，北韓派駐中國的公司幹部跟外交人員目前正被迫籌措資金，暴動再次點燃的危險正在悶燒之中。

高英煥報告指出，北韓已經實施資訊管控，以防此這起事件的傳聞擴散，但消息要是在其他工人之間傳開，罷工將變得更加頻繁，可能會威脅到金正恩政權的外匯收入來源。

訪美後，中共中央聯絡部部長劉建超出任中國外長呼聲見漲，他19日會見了朝鮮（北韓）...
訪美後，中共中央聯絡部部長劉建超出任中國外長呼聲見漲，他19日會見了朝鮮（北韓）駐華大使李龍男。(中新社)

另外，近日兩韓關係因北韓發射多發砲彈，南韓也實施海上射擊訓練反制，日趨緊張之際，剛結束訪美行程的中共中央對外聯絡部部長劉建超，於19日會見朝鮮（北韓）駐華大使李龍男。

劉建超表示，2024年為「中朝友好年」， 中方願和朝方一道，堅決貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以兩國建交75周年暨「中朝友好年」為契機，弘揚傳統友誼、深化戰略溝通、推進互利合作，推動中朝關係不斷發展，維護區域和平穩定。

北韓 罷工 金正恩

上一則

巴基斯坦空襲伊朗 中製殲10C首次實戰

下一則

河南校舍深夜失火 13人死亡 網質疑「新聞被官方壓下」

延伸閱讀

疫情期間在中國長期領不到薪水 北韓派遣工發動罷工

疫情期間在中國長期領不到薪水 北韓派遣工發動罷工
金正恩換坐賓士頂級SUV 北韓官員也坐豪車 疑嘲弄制裁無效

金正恩換坐賓士頂級SUV 北韓官員也坐豪車 疑嘲弄制裁無效
說好的國際制裁呢？金正恩疑似換新車 推測是賓士頂級SUV

說好的國際制裁呢？金正恩疑似換新車 推測是賓士頂級SUV
金正恩呼籲修憲 將南韓列「頭號敵人」 廢3促統機構

金正恩呼籲修憲 將南韓列「頭號敵人」 廢3促統機構

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
西藏網紅「雪山下的卓瑪」，解釋她為什麼用蘋果手機。（視頻截圖）

西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

2024-01-16 05:30

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元