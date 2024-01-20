中美金融對話 關切金融治理同意繼續保持溝通

根據中國人民銀行網站昨深夜發布訊息，2024年1月18到19日，中美金融工作小組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並致詞。雙方就兩國貨幣 和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖主義融資 、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

本報系聯合報報導，人行訊息指出，這次中美金融工作小組會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部 助理財長奈曼共同主持。中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及聯準會、美國證券交易委員會等相關部門參會。

人行表示，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖主義融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議也聽取了技術專家小組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的報告。

最後，人行指出，雙方同意繼續保持溝通。

法廣網引述香港南華早報報導，18日晚間，在紐約舉行的兩國商界年度聚會上，美國和中國高級官員對美中關係的未來提出了截然不同的願景。

中國駐美國大使館副館長兼公使徐學淵指出，合作共贏是中美兩國相處的唯一正確途徑。

美國駐華大使伯恩斯則稱，「兩國之間永遠存在競爭關係，而這兩個全球軍事和經濟大國現在在重大分歧中聯繫更加緊密」。但他重申，美國並沒有試圖與世界第二大經濟體以及其最大的貿易夥伴和農產品出口市場之一脫鉤。