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日社民黨黨魁訪中 為侵華戰爭致歉

記者陳宥菘／綜合報導
日本社民黨黨魁福島瑞穗18日訪華，她在走訪「中國人民抗日戰爭紀念館」時，向在日本侵華戰爭中遇難的民眾及其家屬致上歉意。（取自福島瑞穗臉書）
日本社民黨黨魁福島瑞穗18日訪華，她在走訪「中國人民抗日戰爭紀念館」時，向在日本侵華戰爭中遇難的民眾及其家屬致上歉意。（取自福島瑞穗臉書）

應中共中央對外聯絡部邀請，日本社民黨黨魁福島瑞穗等一行人於18日至20日訪問北京，訪問的第一站即前往「中國人民抗日戰爭紀念館」，據新華社報導，福島瑞穗向在日本侵華戰爭中遇難的民眾及其家屬致上歉意。

據報導，福島瑞穗18日下午走訪抗日戰爭紀念館時表示，「對在日本發起的侵略戰爭中遇難的民眾及其家屬，我們再次由衷表示歉意」。她與代表團成員一道獻花籃並鞠躬致意，花籃緞帶上印有「以史為鑑珍愛和平」的字樣。

報導稱，步入展廳後，福島瑞穗「神情肅穆」，在諸多展覽板塊前，她頻頻駐足，認真聆聽工作人員講解；在記錄日軍南京大屠殺、強徵慰安婦、731部隊細菌戰等罪行的歷史照片和文物前，日方代表團成員「面色凝重」。

福島瑞穗表示，「日本過去侵略中國，對中國造成了巨大傷害」，「日本憲法規定日本不能再次發動戰爭，這是對世界、對亞洲作出的約定和宣言。社民黨反對修改憲法，將全力為貫徹憲法精神作出努力」。

在「銘記歷史」展廳裡，代表團紛紛照下「中日聯合聲明」、日本前首相村山富市參觀中國人民抗日戰爭紀念館的照片及題詞、中國領導人關於發展中日關係的論述等一系列資料。村山富市是在1995年5月訪華，作為戰後日本現職首相首次參觀了盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館。福島瑞穗於參觀結束後在留言簿上題詞「友好和平」寄語未來。

日本共同社早前報導，福島瑞穗將於18至20日出訪北京，是社民黨黨魁2017年後的首次訪華，目前正在協調擬與中國共產黨高層舉行會談。

公開資料顯示，社民黨是日本一個中間偏左的社會民主主義政黨，立場親近北韓與中國，再加上領導層的年齡偏高，導致政黨版圖不斷萎縮。在當前日本參議院248席、眾議院465席中，社民黨各有1個席次。

日本 北韓 參議院

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