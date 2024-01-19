中菲協商管控南海矛盾 菲仍強化與美軍合作 還控北京破壞珊瑚礁

中國與菲律賓17日在上海重啟雙方南海雙邊磋商機制會議，強調要進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧。（取材自中國外交部）

中國外交部部長助理農融17日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制會議。雙方同意繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛暗沙（仁愛礁）目前局勢。

據中國外交部官網，雙方外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、海警等部門代表出席會議，就南中國海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換了意見，雙方一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，強調南中國海的和平穩定符合中菲共同利益，也是地區國家的共同目標。

中國外交部稱：「雙方重申南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。雙方同意進一步完善涉海溝通機制，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。」

路透報導，菲律賓外交部在聲明中說，菲中承諾將緩和南中國海緊張局勢，並通過外交管道解決分歧。

上一次中菲南海問題雙邊磋商機制會議是去年3月下旬在馬尼拉舉辦，當時雙方達成10餘項共識和成果，不過雙方在南海的緊張關係隨後急遽升高。

中國與菲律賓17日在上海重啟雙方南海雙邊磋商機制會議。圖為中菲船隻2023年12月10日在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警微博） 中菲2023年10月22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件，中方海警指控菲國船隻(左前)危險接近中方船隻(右下)。(截圖自中國海警影片)

另據媒體報導，去年9月菲律賓指控中國破壞南海珊瑚礁，並稱考慮向國際法院提出訴訟，中國當時則批評菲律賓的指控是子虛無有，還要菲國盡快拖走在仁愛礁「坐灘」的生鏽軍艦。

菲國司法部 發言人16日則表示，正準備就中國在南海的「破壞性環境活動」，向荷蘭海牙常設仲裁法院提起訴訟；起訴書的內容仍在起草敲定，目前希望能在1月底或2月初完成，芮慕拉並稱他們「已經掌握很多證據」。如果菲國提出訴訟，中菲兩國的南海爭議可能還將對簿國際法庭。

另菲律賓國防部 長鐵歐多洛17日表示，菲律賓計畫加強與美國及其他盟友的軍事活動，共同面「更具侵略性」的中國。雖美國將於11月舉行大選，但鐵歐多洛表示菲律賓與美國的同盟關係非常牢固，盼華府 在印太的防禦戰略不會動搖。