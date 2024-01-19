我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

中菲協商管控南海矛盾 菲仍強化與美軍合作 還控北京破壞珊瑚礁

中國新聞組／北京19日電
中國與菲律賓17日在上海重啟雙方南海雙邊磋商機制會議，強調要進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧。（取材自中國外交部）
中國與菲律賓17日在上海重啟雙方南海雙邊磋商機制會議，強調要進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧。（取材自中國外交部）

中國外交部部長助理農融17日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制會議。雙方同意繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛暗沙（仁愛礁）目前局勢。

據中國外交部官網，雙方外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、海警等部門代表出席會議，就南中國海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換了意見，雙方一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，強調南中國海的和平穩定符合中菲共同利益，也是地區國家的共同目標。

中國外交部稱：「雙方重申南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。雙方同意進一步完善涉海溝通機制，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。」

路透報導，菲律賓外交部在聲明中說，菲中承諾將緩和南中國海緊張局勢，並通過外交管道解決分歧。

上一次中菲南海問題雙邊磋商機制會議是去年3月下旬在馬尼拉舉辦，當時雙方達成10餘項共識和成果，不過雙方在南海的緊張關係隨後急遽升高。

中國與菲律賓17日在上海重啟雙方南海雙邊磋商機制會議。圖為中菲船隻2023年12...
中國與菲律賓17日在上海重啟雙方南海雙邊磋商機制會議。圖為中菲船隻2023年12月10日在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警微博）
中菲2023年10月22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件，中方海警指控菲國船隻...
中菲2023年10月22日在南海仁愛礁海域發生船隻碰撞事件，中方海警指控菲國船隻(左前)危險接近中方船隻(右下)。(截圖自中國海警影片)

另據媒體報導，去年9月菲律賓指控中國破壞南海珊瑚礁，並稱考慮向國際法院提出訴訟，中國當時則批評菲律賓的指控是子虛無有，還要菲國盡快拖走在仁愛礁「坐灘」的生鏽軍艦。

菲國司法部發言人16日則表示，正準備就中國在南海的「破壞性環境活動」，向荷蘭海牙常設仲裁法院提起訴訟；起訴書的內容仍在起草敲定，目前希望能在1月底或2月初完成，芮慕拉並稱他們「已經掌握很多證據」。如果菲國提出訴訟，中菲兩國的南海爭議可能還將對簿國際法庭。

另菲律賓國防部長鐵歐多洛17日表示，菲律賓計畫加強與美國及其他盟友的軍事活動，共同面「更具侵略性」的中國。雖美國將於11月舉行大選，但鐵歐多洛表示菲律賓與美國的同盟關係非常牢固，盼華府在印太的防禦戰略不會動搖。

司法部 國防部 華府

上一則

中國國家隊護盤救市 A股破底翻 「有望修復信心」

下一則

「最牛學習計畫表」曾火遍全網 清華雙胞姊妹如今返國任教

延伸閱讀

美軍1周內第5次轟炸葉門叛軍 拜登誓言「繼續打擊」

美軍1周內第5次轟炸葉門叛軍 拜登誓言「繼續打擊」
總統受辱 菲防長回嗆北京：卑劣粗俗「沒格調」不意外

總統受辱 菲防長回嗆北京：卑劣粗俗「沒格調」不意外
赤裸蔑視 菲律賓總統賀台總統 北京怒嗆：去多讀點書

赤裸蔑視 菲律賓總統賀台總統 北京怒嗆：去多讀點書
槓上北京 菲律賓參謀總長放話：擴大開發南海9島礁

槓上北京 菲律賓參謀總長放話：擴大開發南海9島礁

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血