我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

歐洲智庫：中歐政經關係今年將持續惡化 歐盟對中將更硬

中國新聞組／北京18日電
中國國務院總理李強16日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟委員會主席馮德萊恩。(新華社)
中國國務院總理李強16日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟委員會主席馮德萊恩。(新華社)

歐洲最大中國研究智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）昨天發布年度中國情勢問卷調查報告指出，多數預測歐盟與中國的政治及經濟關係都將持續惡化，歐盟對中政策將更強硬。另，雖然中國總理李強正在歐洲訪問還會見了歐盟委員會主席馮德萊恩，但據外媒報導，歐盟對中國的電動車臨時關稅報復性措施最快仍可能在6月推出。

據中央社報導，柏林墨卡托中國研究中心發布的這份年度中國情勢問卷調查報告，是根據該中心觸及650位對中國長期觀察人士的問卷所做成。其中大多數認為經濟安全和地緣經濟競爭情勢是形塑中國今年經濟發展的主要因素，其次為中國政府對經濟的控制和金融、地產等危機。

報告指出，相較2020年歐中關係可用「經濟熱，政治冷」定義，如今政經日益趨向一致，調查顯示46%認為歐中政治關係將下滑（20%認為會改善、33%認為持平），38%認為經濟關係會降低（30%認會改善，32%維持現況）。至於今年歐中關係的主要挑戰，最多人認為歐盟執委會和歐洲議會的政策影響最大，次為中國對歐盟的經濟脅迫。

在對外關係上，多數認為歐盟與中國關係將小幅持續惡化。在歐盟國家中，去年宣布退出「一帶一路」的義大利則與中國關係惡化最多，法國與中國關係的改善最多。

而在俄烏戰爭上，中國的立場一直是歐盟標舉歐中關係能否改善的關鍵，不過墨卡托中國研究中心調查顯示，多數人認為這項因素的影響力已較去年明顯降低。

根據該調查的多數意見，歐盟對中國「去風險化」政策的實施成果被評為低落，多數人認為在歐盟國家的分歧中，當務之急是建立更有效率的政治機制，才能使「去風險化」的政策工具落實。

另正在歐洲訪問的李強與歐盟委員會主席馮德萊恩在達沃斯世界經濟論壇期間會晤，各自就電動車及白蘭地等反傾銷調查進行表述。彭博引述消息人士報導，中國最早或於3月對歐盟進口白蘭地徵收關稅，而歐盟對中的電動車臨時關稅最快可能在6月推出。

中國本月宣布對從歐盟進口白蘭地及其他葡萄酒進行反傾銷調查，此舉被視為報復歐盟對中國電動車補貼進行調查。

歐盟 電動車 關稅

上一則

中GDP 30年來最弱、拖累中港股市 當局要求法人勿拋售

下一則

龍年迎「龍子龍女」生育小高峰？網酸「專家別迷信」

延伸閱讀

繼瑞士後又一國 李強訪愛爾蘭：將給單方面免簽

繼瑞士後又一國 李強訪愛爾蘭：將給單方面免簽
中國弱復甦 經濟成長率5.2%但居民獲得感不強

中國弱復甦 經濟成長率5.2%但居民獲得感不強
李強WEF年會致詞：選擇中國市場不是風險 而是機會

李強WEF年會致詞：選擇中國市場不是風險 而是機會
李強：願進口更多歐盟產品 馮德萊恩：不希望脫鉤

李強：願進口更多歐盟產品 馮德萊恩：不希望脫鉤

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕