IMF示警：中國若不進行結構性改革 GDP恐降4%以下

IMF總裁喬治艾娃表示，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以阻止經濟增長大幅下滑。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇期間表示，中國正面臨短期和長期挑戰，需要推行改革，以避免經濟成長大幅下滑。她直言，中國若不進行結構性改革，經濟成長將大幅下降至4%以下。

綜合外電報導，喬治艾娃在論壇期間指出，短期來看，中國房地產 行業仍待恢復，地方政府債務水準也很高；從長遠來看，官方需要應對人口變化和民眾信心不足問題。

她表示，中國需要繼續開放經濟，平衡成長模式，更加注重國內消費，這意味要給人民帶來更多信心，使他們不再過度儲蓄 ，而是增加消費開支。

報導指出，受房地產不景氣和出口下滑影響，中國經濟成長疲軟。IMF去年11月將中國去年經濟成長預測上調至5.4%，但預計今年成長率將放緩至4.6，並對中國當前房地產市場持續的困境發出警告。

中國17日將公布去年第4季經濟成長率，及工業生產與零售銷售數據，可望為今年的成長動能提供線索。

喬治艾娃還提到，今年全球經濟將因為去年成長略優於預估，而得到順風之助，預期美國經濟有望軟著陸。

她表示，IMF將於30日公布最新的「世界經濟展望」（WEO）報告，她雖未透露將上修經濟成長率預估的幅度，但表示美國因利率將開始下降，經濟「傾向軟著陸」。

IMF首席副總裁高萍娜也說，軟著陸的機率已升高不少，但市場預期快速降息「有些貿然」。

IMF去年10月預測，今年全球經濟將成長2.9%，但之後情勢已經轉變。儘管主要經濟體通膨下降，經濟也免於衰退，但以色列與哈瑪斯開戰，以及紅海航線發生危機，使通膨面臨升高威脅，並干擾全球供應鏈 。