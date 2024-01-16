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槓上北京 菲律賓參謀總長放話：擴大開發南海9島礁

編譯高詣軒／綜合報導
去年12月10日，中國海警船在仁愛暗沙海域向菲律賓補給船發射水砲。（美聯社）
去年12月10日，中國海警船在仁愛暗沙海域向菲律賓補給船發射水砲。（美聯社）

菲律賓參謀總長布勞納15日說，菲國將在南海開發其視為領土的島礁，以改善目前困窘的狀況更適合軍隊駐防。此外，菲律賓總統馬可仕15日發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統，中央社說，馬可仕賀文中出現「台灣總統」一詞，是他上任以來前所未見。

除菲方稱為愛尤銀礁的仁愛暗沙（北京稱仁愛礁），菲律賓另在南海占有其他八座島礁，並視之為其專屬經濟區。布勞納在出席菲國總統馬可仕主持的指揮會議後說，菲方欲改善全部九座島礁情況，「尤其是我們正占有的島礁」，包括最大並最具戰略重要性的中業島（菲國稱希望島）。

布勞納說，菲軍想提供海水淡化機予仁愛礁擱淺軍艦「馬德雷山號」上的官兵，並在其掌控的中業島與馬歡島裝設海水淡化機和通訊設備。菲律賓1999年故意將這艘二戰時期登陸艦「坐礁」在仁愛礁上，並派軍隊駐防。

布勞納表示，菲軍將添購更多艦艇、雷達及飛機。菲國會已撥款8億披索，在馬歡島興建一座港口設施，以供漁船避難。

另外，菲國總統馬可仕15日在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

菲律賓1975年與中華民國斷交，菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見。路透報導，菲國外交部14日曾重申，菲國遵循一個中國政策。

中華民國 賴清德

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