躋身第5城 廣州GDP躍「3兆俱樂部」今年成長目標不低於5%

廣州吹響積體電路的號角，各級政府引導基金全面爆發，開足馬力招商引資。圖為廣州地標建築廣州塔（左）和海心沙島（右）。（新華社）

繼重慶市後，中國廣州市也宣布2023年GDP突破3兆元（人民幣，下同，約4219億美元），這意味著中國「GDP 3兆俱樂部」城市將增至5個；除了廣州和重慶，還有上海、北京和深圳。

廣州日報報導，廣州市代市長孫志洋15日在廣州市第16人民代表大會第四次會議上作政府工作報告，預計2023年廣州地區生產總值（GDP ）將突破3兆元；而早前重慶日報1月1日也指出，重慶經濟在波浪式發展中穩住大盤，各項經濟指標較前年度均有明顯改善，全市經濟總量首度突破3兆元。

報告提到，廣州社會消費品零售總額及商品進出口總值連續第三年雙雙超過1兆元，固定資產投資 超過8600億人民幣，創歷史新高。報告也設定廣州2024年GDP目標成長預期不低於5%。

報導指出，1949年，廣州經濟基礎薄弱，GDP僅2.98億元，1978年提高到43.09億元。改革開放初期，廣州經濟總量在全國各大城市中居第八位，不僅低於北京、天津、上海，也低於瀋陽、武漢 等城市。

1978年，廣州地區生產總值僅43億，到2023年破3兆，廣州用了45年。

據報導，1989年起，廣州連續27年經濟總量居全國第三，僅次於上海和北京。其中，2010年，在亞運會的助力下，廣州實現GDP突破1兆元的歷史性跨越，成為繼上海、北京之後第三個進入GDP「萬億（兆）俱樂部」的城市，也是首個經濟總量過萬億元的省會城市。

據觀察者網報導，廣州之前，作為直轄市的重慶市已宣布經濟總量首破3兆元，重慶也成為西部地區第一個「GDP3兆俱樂部」城市。前幾年，重慶還在與蘇州、天津一道爭奪GDP第五城之位，如今卻一路勢如破竹，與廣州展開了第四城之爭。

在計畫經濟時代，重慶就是重要的舊工業基地之一，後來在改革開放的助力之下，廣州、深圳、蘇州等沿海城市後來居上，但重慶始終沒有脫離十強城市矩陣；近年來，隨著西部大開發等策略的推進，重慶迎來快速發展期。

近年來，重慶的汽車、電子兩大支柱產業蒸蒸日上，雙雙指向萬億級產業。不容忽視的一點是，重慶還是國家戰略最為傾斜之地，也是轉移支付的主要受益者之一。