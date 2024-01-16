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百度AI「文心」曝與解放軍合作 股價暴跌 市場憂被美制裁

記者謝守真／綜合報導
民眾測試百度「文心一言」。 （新華社）
民眾測試百度「文心一言」。 （新華社）

中國搜索引擎巨頭百度人工智慧（AI）平台文心模型和科大訊飛的星火模型傳出皆與解放軍相關研究室有關聯，引發外界憂心美國可能將百度列為制裁對象。對此，百度回應稱，文心模型是一個公開在線版本，與報導相關研究室無任何合作及隸屬關係，對研究項目一無所知。

百度昨（15）日受到相關消息影響，股價大跌11.5%，創下近一年多來最大跌幅，收在港幣100.5元，也是近一年的低點。

南華早報報導，一軍事科學期刊稱，解放軍戰略相關研究近日發表論文提到，已在百度的文心模型上測試其AI系統，將數據經AI大模型轉成語言，使軍事AI更人性化。

由於近來中美在科技角力戰不歇，此前有部分包括華為、中芯、中國移動等中企因此被列在限制名單，相關報導也引發外界對美國或將制裁中國公司以限制類似合作的擔憂。

百度發出聲明回應，對研究項目毫不知情。彭博指出，目前上述報導所引述的相關論文已被下架。

至於百度股價大跌，彭博引述大華繼顯執行董事Steven Leung分析，主因除了投資者擔心美國可能會在這篇報導發布後針對百度採取措施外，特別是中國市場整體情緒持續低迷，加上中美關係依然緊張的狀況下，不論消息屬實與否，投資者都會先行拋售避險。

交銀國際曾在研報中指出，百度發布的文心4.0版本在理解、生成、邏輯和記憶四大核心能力顯著提升，文心一言擁有百度流量、搜索產品優勢及技術資金支援，有望獲得快速增長，看好其對百度產品的拉動作用。

百度 AI 投資

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