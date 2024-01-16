美禁售+消費弱 中國半導體進口數量、金額雙雙兩位數銳減

面對科技禁令，中國正向半導體設備商採購較不先進的晶片製造設備。（路透）

在美國及其盟國持續擴大對中國半導體相關出口限令下，據中國海關總署最新統計顯示，2023年中國累計進口積體電路（半導體晶圓）4795億顆，較2022年下降10.8%；進口金額3494億美元，下降15.4%，數量和金額雙雙銳減，出現雙位數下滑。此外，2023年中國二極管和半導體相關組件進口量也下降23.8%，同樣呈現大衰退。

就中國積體電路進口情況，上海「第一財經」引述業內人士分析，中國積體電路和半導體設備進口疲軟，反映了去年全球經濟逆風，特別是中國智慧型手機和筆電銷售疲軟等因素影響。同時，中企也在努力提高本土晶片 產量，以減少對進口晶片的依賴。

中國一名晶片企業管理人士直言，一方面是低端消費電子晶片需求疲軟，另一方面是需求更大的高端AI 晶片的禁售（指美國禁令），這兩個主要因素導致了去年中國晶片進口量急劇下滑。

報導指出，儘管中國在AI晶片領域要實現大規模出貨仍有待時日，但得益於中國政府推動建立更具彈性的晶片供應鏈 ，在傳統晶片生產領域，中國本土廠商正積極提升產能，這些晶片可用於汽車和家電等設備，不受美國當前限制措施影響。

公開訊息顯示，中芯國際、華虹集團、合肥晶合集成擴產最積極，擴產將聚焦於驅動晶片、CIS/ISP與功率半導體分立器件等特殊工藝。

第一財經指出，有機構統計數據顯示，中國本土半導體廠商去年產能年增12%，達到每月760萬片晶圓產能，預計今年產能將再成長13%，達到每月860萬片晶圓。分析師認為，中國國內大部分的成熟晶片需求可透過本地生產來滿足。

IC研究公司Trend Force預測，今年底，有32家中國晶圓廠將擴大28奈米及更舊的成熟晶片產能。到2027年，中國成熟製程產能在全球的分額將增至39%。