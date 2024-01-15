微博圍觀台大選 網自嘲「太監想看…皇阿瑪還不讓看」

在北京的台籍人士也關注台灣總統大選。圖為北京一家餐廳內同桌看開票的兩岸民眾。(中央社)

台灣13日舉行總統大選，中國大陸嚴格管控相關話題，仍擋不住許多大陸網民透過各種方式「翻牆」關注投票 結果，有人留言呼籲實施民主選舉，或批評大陸的對台政策，要北京硬起來武統，還有人形容大陸人看熱鬧的台灣選舉 像是「太監觀看性生活，而且皇阿瑪還不讓看」。媒體人胡錫進則發文稱台灣選舉誰贏不是最重要的事，疑在安撫網上浮動人心。

對台灣13日大選，儘管中國大陸媒體幾乎沒有相關報導，網路又嚴格管控，但不少大陸網民仍翻牆關心台灣13日選舉結果，有些人則是請在境外的朋友透過截圖、手機錄影等方式，即時分享台灣昨天開票最新狀況及候選人在選舉結果揭曉後的表態。

有網民稱，不是說「台灣是中國不可分割的一部分」？為什麼台灣的大陸人可以投票，我們不能？還有網民表示，誰當選不重要，選民手裡有選票才是重要的。「沒有選票的，只能用腳投票」。

台灣選舉結果也激發不少大陸民眾的民族主義情緒。在環球網微博 一篇轉載新華社關於國台辦對台灣大選結果的回應下方留言處，清一色都是高喊「統一」。但微博上的訊息顯示，這些都是博主「精選評論」。

自由亞洲電台報導指出，大陸眾多網民通過「翻牆」了解台灣選情。在微博上，不少網民未對台灣選舉作出評論，偶爾有人留言支持國民黨。也有人留言「民主選舉遙遙領先」，暗挺民進黨及當選人賴清德，並以數字通報賴清德的最新得票數。

由於台灣總統大選結果揭曉後，大陸內部出現不少「武統」聲浪，甚至批評官方的對台政策。對此，環球時報前總編輯胡錫進14日發文批評這些看法是「短視、幼稚的」。他強調，台灣選舉誰贏不是最重要的事，台灣問題應該讓專業團隊來拿主意。此說被不少網民解讀是在安撫網上民心。

針對當前台海局勢，胡錫進提出他的四點看法：一、拿台灣問題當箝制中國發展的槓桿，是美方破壞兩岸統一進程的最大目的之一；二、台海的力量格局已經根本逆轉，兩岸經濟也糾纏到了一起；三、14億人完成國家統一的意志已擺在這裡，台灣地方選舉誰贏了，絕非最重要的事情；四、怎麼樣解決台灣問題，如何協調它與中國大陸崛起大進程的關係，是大陸說了算。