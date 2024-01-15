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微博圍觀台大選 網自嘲「太監想看…皇阿瑪還不讓看」

中國新聞組／北京15日電
在北京的台籍人士也關注台灣總統大選。圖為北京一家餐廳內同桌看開票的兩岸民眾。(中央社)
在北京的台籍人士也關注台灣總統大選。圖為北京一家餐廳內同桌看開票的兩岸民眾。(中央社)

台灣13日舉行總統大選，中國大陸嚴格管控相關話題，仍擋不住許多大陸網民透過各種方式「翻牆」關注投票結果，有人留言呼籲實施民主選舉，或批評大陸的對台政策，要北京硬起來武統，還有人形容大陸人看熱鬧的台灣選舉像是「太監觀看性生活，而且皇阿瑪還不讓看」。媒體人胡錫進則發文稱台灣選舉誰贏不是最重要的事，疑在安撫網上浮動人心。

對台灣13日大選，儘管中國大陸媒體幾乎沒有相關報導，網路又嚴格管控，但不少大陸網民仍翻牆關心台灣13日選舉結果，有些人則是請在境外的朋友透過截圖、手機錄影等方式，即時分享台灣昨天開票最新狀況及候選人在選舉結果揭曉後的表態。

有網民稱，不是說「台灣是中國不可分割的一部分」？為什麼台灣的大陸人可以投票，我們不能？還有網民表示，誰當選不重要，選民手裡有選票才是重要的。「沒有選票的，只能用腳投票」。

台灣選舉結果也激發不少大陸民眾的民族主義情緒。在環球網微博一篇轉載新華社關於國台辦對台灣大選結果的回應下方留言處，清一色都是高喊「統一」。但微博上的訊息顯示，這些都是博主「精選評論」。

自由亞洲電台報導指出，大陸眾多網民通過「翻牆」了解台灣選情。在微博上，不少網民未對台灣選舉作出評論，偶爾有人留言支持國民黨。也有人留言「民主選舉遙遙領先」，暗挺民進黨及當選人賴清德，並以數字通報賴清德的最新得票數。

由於台灣總統大選結果揭曉後，大陸內部出現不少「武統」聲浪，甚至批評官方的對台政策。對此，環球時報前總編輯胡錫進14日發文批評這些看法是「短視、幼稚的」。他強調，台灣選舉誰贏不是最重要的事，台灣問題應該讓專業團隊來拿主意。此說被不少網民解讀是在安撫網上民心。

針對當前台海局勢，胡錫進提出他的四點看法：一、拿台灣問題當箝制中國發展的槓桿，是美方破壞兩岸統一進程的最大目的之一；二、台海的力量格局已經根本逆轉，兩岸經濟也糾纏到了一起；三、14億人完成國家統一的意志已擺在這裡，台灣地方選舉誰贏了，絕非最重要的事情；四、怎麼樣解決台灣問題，如何協調它與中國大陸崛起大進程的關係，是大陸說了算。

台灣13日大選也引起不少中國民眾關注。（取材自微信）
台灣13日大選也引起不少中國民眾關注。（取材自微信）

台灣選舉 投票 微博

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