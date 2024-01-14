中國船員成「護身符」？美媒：過境紅海多艘商船搶註與中國關係

許多紅海過路商船在航運公開資訊中備註有中國船員。(取材自觀察者網/AIS船舶跟踨網站截圖)

中國船員成了「護身符」？美媒報導，為避免遭到葉門胡塞武裝分子在紅海的襲擊，近來有數艘航經紅海的船隻，除了在公開信息中申明「與以色列 無關」，其國際航運實時追蹤信息的「目的地」一欄中，還寫上「船上有中國船員」等備註內容，以表示該船隻與中國有關。

德國之聲報導，受到伊朗 支持的胡塞武裝近期藉襲擊過境紅海船隻，以表示他們對巴勒斯坦和伊斯蘭極端組織哈馬斯的支持。他們放話，將繼續攻擊任何前往以色列的船隻，直到以色列國防軍解除對加薩 的封鎖。

觀察者網引述彭博指出，近來有至少五艘船隻在穿越紅海時，其國際航運實時追蹤信息的「目的地」一欄中，附帶填寫上了諸如「船上均為中國船員」等類似的備註內容，以示該船隻與中國有關。

報導稱，船隻目的地的公開信息通常由船員手動輸入，可以在各類航運實時追蹤網站中查詢到。這五艘船隻的做法顯示，船員或者航運公司認為，在公開信息中突出與中國的聯繫可以幫助其避免遇到襲擊。

報導提到，根據彭博所舉的例子，目前五艘曾顯示與中國相關信息的船隻，兩艘正在紅海航行。另有兩艘已經駛離紅海，向亞洲方向航行。還有一艘似乎正準備前往亞丁灣。

這艘正向亞丁灣方向航行的，是一艘名為「STONEWELL GLORY」的集裝箱船，船籍賴比瑞亞，今年1月3日從中國南沙港出發，目前位置顯示其位於印度附近。

截至發稿前，「STONEWELL GLORY」目前的追蹤信息顯示，其預計將於1月25日抵達埃及阿布齊爾港（港口代碼：EGAKI）。「目的地」一欄備註了「全員中國籍」（ALL CHINESE）。

本月初，葉門胡塞武裝高級領導人曾提出一項避免「紅海軍事化」的提議。稱只要通過紅海的船隻聲明「與以色列沒有關係」，就不會遭到襲擊。

在1月12日的中國外交部例行記者會上，有記者就通過紅海的中國船隻會在船舶自動識別系統中表明自己的國籍一事進行提問。對此，外交部發言人毛寧說，有注意到有關報導，「但不了解具體情況。我想，這反映了各方共同推動紅海局勢降溫，切實維護國際航道安全的必要性和重要性。」