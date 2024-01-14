我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

中國船員成「護身符」？美媒：過境紅海多艘商船搶註與中國關係

中國新聞組／北京14日電
許多紅海過路商船在航運公開資訊中備註有中國船員。(取材自觀察者網/AIS船舶跟踨網站截圖)
許多紅海過路商船在航運公開資訊中備註有中國船員。(取材自觀察者網/AIS船舶跟踨網站截圖)

中國船員成了「護身符」？美媒報導，為避免遭到葉門胡塞武裝分子在紅海的襲擊，近來有數艘航經紅海的船隻，除了在公開信息中申明「與以色列無關」，其國際航運實時追蹤信息的「目的地」一欄中，還寫上「船上有中國船員」等備註內容，以表示該船隻與中國有關。

德國之聲報導，受到伊朗支持的胡塞武裝近期藉襲擊過境紅海船隻，以表示他們對巴勒斯坦和伊斯蘭極端組織哈馬斯的支持。他們放話，將繼續攻擊任何前往以色列的船隻，直到以色列國防軍解除對加薩的封鎖。

觀察者網引述彭博指出，近來有至少五艘船隻在穿越紅海時，其國際航運實時追蹤信息的「目的地」一欄中，附帶填寫上了諸如「船上均為中國船員」等類似的備註內容，以示該船隻與中國有關。

報導稱，船隻目的地的公開信息通常由船員手動輸入，可以在各類航運實時追蹤網站中查詢到。這五艘船隻的做法顯示，船員或者航運公司認為，在公開信息中突出與中國的聯繫可以幫助其避免遇到襲擊。

報導提到，根據彭博所舉的例子，目前五艘曾顯示與中國相關信息的船隻，兩艘正在紅海航行。另有兩艘已經駛離紅海，向亞洲方向航行。還有一艘似乎正準備前往亞丁灣。

這艘正向亞丁灣方向航行的，是一艘名為「STONEWELL GLORY」的集裝箱船，船籍賴比瑞亞，今年1月3日從中國南沙港出發，目前位置顯示其位於印度附近。

截至發稿前，「STONEWELL GLORY」目前的追蹤信息顯示，其預計將於1月25日抵達埃及阿布齊爾港（港口代碼：EGAKI）。「目的地」一欄備註了「全員中國籍」（ALL CHINESE）。

本月初，葉門胡塞武裝高級領導人曾提出一項避免「紅海軍事化」的提議。稱只要通過紅海的船隻聲明「與以色列沒有關係」，就不會遭到襲擊。

在1月12日的中國外交部例行記者會上，有記者就通過紅海的中國船隻會在船舶自動識別系統中表明自己的國籍一事進行提問。對此，外交部發言人毛寧說，有注意到有關報導，「但不了解具體情況。我想，這反映了各方共同推動紅海局勢降溫，切實維護國際航道安全的必要性和重要性。」

以色列 加薩 伊朗

上一則

「史載僅43次」 黃河水變清 壺口瀑布見彩虹

下一則

造型致敬鄭和 中國第5座南極科考站主樓封頂 拚今年2月完工

延伸閱讀

拜登下令空襲葉門 是否違法？

拜登下令空襲葉門 是否違法？
美大選年空襲葉門叛軍 分析：拜登拚形象顧經濟

美大選年空襲葉門叛軍 分析：拜登拚形象顧經濟
報復美英空襲 葉門叛軍射反艦飛彈 刺激油價飆升4%

報復美英空襲 葉門叛軍射反艦飛彈 刺激油價飆升4%
紅海危機 油價衝80美元

紅海危機 油價衝80美元

熱門新聞

曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子