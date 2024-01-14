微博逾億人次關注「台灣選舉」 話題霸榜一度遭禁

在北京的台籍人士也關注台灣總統大選。圖為北京一家餐廳內同桌看開票的兩岸民眾。(中央社)

台灣大選落幕，對於選舉的過程及結果，兩岸人民都關注。周六開始投票 後，相關話題成為中國社媒平台的熱門話題之一，13日上午微博 一度屏蔽「台灣選舉 」和「台灣大選」等標籤。此外，部分沒法自北京返台的台灣青年，選擇在餐廳相聚，邊吃晚餐邊心情起伏地看開票。

美國之音引述法新社報導，中國大陸民眾密切關注台灣選舉，「台灣選舉」是周六早上投票開始後微博上最熱門的話題之一，一度顯示高達1.632億的瀏覽量。

然而媒體發現，「台灣選舉」、「台灣大選」或「台灣2024大選」等標籤一度被屏蔽。當搜尋時，微博通知將顯示「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」。

盡管之後標籤恢復，用戶也可以看到若干關於台灣選舉的討論內容，不過其在熱搜榜上的位置已向後，瀏覽量也降至47萬。同時，「美方不得以任何形式介入台灣地區選舉」成為話題標籤。

除了分享投票和開票時程，許多仍能看見的帖子內容則是「祖國統一是大勢所趨」、「誰上台都不重要，我們要盡快完成祖國統一」等，也有一些帖子表示希望兩岸關系能夠得到改善。此外，新華社、央視和人民日報等，對此次台灣選舉的報導甚少。

有部分中國網民觀察到此事，發帖表示看不見關於台灣選舉投票的新聞報導。其他網民回應說，「這次有點反常，以往都是熱搜幾天」、「畢竟大陸沒有直選」。

另據中央社報導，在北京有「文青一條街」之稱的五道營胡同裡，一些旅居北京的台籍青年，周六下午4時過後紛紛前往胡同裡的一家標榜兩岸元素的音樂餐廳，一邊吃著下酒的小食，一邊滑起自己的手機及平板電腦，關心起大選開票情況。

不久，當店家打開牆上平常看球賽的大電視，即時顯示台灣電視台轉播的開票時，來自兩岸的客人不由自主地抬起頭來，一同看著快速跳動的3組正副總統候選人得票數字。

這樣的緊張及熱烈氣氛，也感染到店內的其他中國大陸客人。這些陸籍客人有的是跟著台籍友人一起前往，有的則是碰巧前往，同在一個空間裡感受選舉的緊張氣氛。