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曾中風 74歲解振華卸氣候特使

記者陳政錄／北京13日電
中國生態環境部12日宣布，中國氣候變化事務特使解振華由於身體因素卸任。圖為去年底解振華參加COP28。（美聯社）
中國生態環境部12日宣布，中國氣候變化事務特使解振華由於身體因素卸任。圖為去年底解振華參加COP28。（美聯社）

延續近期中美在軍事、經貿、禁毒等領域展開溝通的大方向，據中國生態環境部發布，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」啟動會12日以視訊形式召開。值得注意的是，據中方會後發布訊息，中方氣候特使解振華由於身體原因卸任，由前外交部副部長劉振民接任。

據中國生態環境部訊息，為落實中美元首舊金山會晤共識，合作應對氣候變化，1月12日，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」啟動會以視訊形式順利召開。

中國生態環境部指出，會議由中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使柯瑞主持。

會上，中國國家發展改革委副主任趙辰昕、生態環境部副部長趙英民、國家能源局副局長任京東，和美國能源部副部長塔克、美國環保署助理署長尼希達作為工作組專題小組組長出席會議並發言。

中國生態環境部表示，雙方對工作組順利啟動予以高度評價，並就能源轉型、甲烷、循環經濟、低碳省/州和城市等重點合作領域工作進行了深入、友好的交流。

中國生態環境部說，雙方商定將按照「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」共識，在工作組機制下繼續保持密切溝通，交流互鑒，深入展開務實合作。

另，中國生態環境部還在最後提到，解振華由於身體原因，經中共中央批准，卸任中國氣候變化事務特使，由前外交部副部長劉振民接任。

據了解，美國氣候特使克里曾向傳媒表示，74歲的解振華去年曾輕微中風。接任的劉振民現年68歲，一直在外交系統工作，長駐聯合國，2013年任副外長，曾參與多項聯合國的氣候談判，包括「京都議定書」和「巴黎協定」，2017年獲委任為主管經濟和社會事務部的聯合國副秘書長。

聯合國 柯瑞 中風

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