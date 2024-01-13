英媒：中美罕見合作 AI專家去年2度密會

中美AI專家被指曾於去年兩度密會。圖為中國民眾體驗智慧機器人。（取材自觀察者網／IC Photo圖）

中美關係緊張加劇，不過據英媒報導，在雙方政府皆知情下，中美曾於去（2023）年7月和10月兩度在瑞士日內瓦密會，美國AI 相關企業OpenAI 、Anthropic和Cohere等代表與清華大學及中國政府所支持的相關機構代表等中國AI專家，在「找到一條科學路徑，安全地開發更複雜的AI技術」的共識下進行了一場「祕密外交」，這是「中美合作的罕見跡象」。

據觀察者網引述英國金融時報報導，在中美兩個全球大國在AI和量子計算等尖端科技領域搶奪主導權之際，多名知情人士透露，因擔憂AI的強大技術可能會傳播錯誤信息和威脅社會，中美去年兩度在日內瓦密會。這顯示儘管美國政府一再對中國無理打壓限制，但考慮到AI對人類的潛在生存風險，AI安全議題已成為中美兩國技術開發者共同關心的問題。這是「中美合作的罕見跡象」。

據報導，與會者表示，這些會談使中美能討論AI這種新興技術所帶來的風險，並鼓勵對AI安全研究進行投資。最終目標是找到一條科學的路徑，安全地開發更複雜的AI技術。「如果這些參與者沒有達成一致，我們就無法圍繞AI的安全和一致性制定國際標準。如果他們同意，就更容易把其他人也拉到一起。」一位出席會談的人士表示。

與會者包括OpenAI、Anthropic和Cohere等美國AI相關企業代表，來自北美地區的AI組織科學家和政策專家，以及清華大學和其他中國政府所支持的機構代表也出席了會議。

在會談中，中美的AI專家討論了參與技術合作的領域，以及更具體的政策建議，這些建議為去年7月聯合國安理會就人工智能對國際和平與安全的潛在威脅所召開的首次會議，以及去年11月在英國舉行的首屆全球人工智能安全峰會的討論，都提供了參考。

與會的談判代表稱，會議的成功舉行引領了未來討論的計畫，這些討論將側重於科學和技術性的建議——如何使AI系統與每個社會的法律法規、規範和價值觀保持一致。

一名不願透露姓名的與會談判代表稱，這次密會是在美國白宮 以及中國和英國政府官員知情的情況下安排的。對此，白宮方面拒絕置評。OpenAI證實其全球事務團隊一名成員與會；Anthropic和Cohere拒絕置評；清華大學也未回應。

參與談判人士透露，字節跳動、騰訊和百度等中國AI相關企業沒有參加會談；雖然谷歌旗下前沿的AI企業DeepMind被告知了會議討論的細節內容，但也沒有參加。

報導指出，這些會談是由謝赫集團召集的，這是一個於2015年創辦、總部設在賽普勒斯的私人調解組織，旨在促進衝突地區（尤其是中東地區）關鍵行動者之間的戰略對話。