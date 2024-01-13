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沒囤夠？ 中企拆輝達顯卡開發AI

記者林宸誼／綜合報導
近幾個月來，每月有數以千計的輝達遊戲顯卡在中國工廠、工作站被拆出核心的GPU晶片，然後安裝到新的電路板上。 （路透）
近幾個月來，每月有數以千計的輝達遊戲顯卡在中國工廠、工作站被拆出核心的GPU晶片，然後安裝到新的電路板上。 （路透）

美國禁止輝達（Nvidia）等公司設計的先進人工智慧（AI晶片輸出到中國，中國企業紛紛開始變更PC遊戲晶片的用途，拿來開發AI工具。有工廠經理與晶片買家透露，近幾個月來，每月有數以千計的輝達遊戲顯卡在工廠、工作站被拆出核心的GPU晶片，然後安裝到新的電路板上。

英國金融時報報導，由於中企來不及在美國出口管制生效前，囤積足夠的輝達AI晶片，上述這些拆解出來的GPU晶片主要供應上市企業及小型AI實驗室。

輝達目前最強的遊戲顯示卡GeForce RTX 4090是熱門改造單品，因為這款顯示卡如今已經被禁止出口到中國。

不過有業界專家及分析師警告，改造輝達產品違反該公司的智慧財產權，部分遊戲顯示卡隨時都有可能遭禁。

中國八六證券研究（86Research）分析師柴超毅（Charlie Chai）指出，由於2023年10月美國政府擴大了對於AI晶片的出口管制，這是中國企業情急之下的無奈之舉，就好像用廚刀進行藝術創作一樣，雖可行、但效果欠佳。

雖然輝達在2023年12月推出面向中國市場的降速版RTX 4090 D，但整體性能相比原來的RTX 4090降低了約10%左右。

一位工廠經理表示，RTX 4090 D與RTX 4090的性能差距「較顯著」，可能代表GeForce RTX 4090 D在AI方面的性能下降更多，無法用來訓練大型語言模型（LLM）。

此外，輝達雖然也基於H100開發出了三款專為中國設計的降規版AI用晶片HGX H20、L20 PCle 和L2 PCle預計3月上市，但由於性能相比H100大幅降低了85%，定價卻沒有降低多少，這也導致了中國客戶不願意購買這些晶片。

包括阿里、騰訊、百度、字節跳動等大廠，正在將一些先進的半導體訂單需求轉移給本土公司，並且更依賴公司內部開發的晶片。

晶片 輝達 AI

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