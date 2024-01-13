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中國去年出口跌4.6％ 7年首見 CPI連3月下滑 通縮罩頂

記者葉文義、陳宥菘／綜合報導
中國國家統計局12日公布去年12月的CPI數字，年減0.3％，連續三個月通縮。圖為山東煙台一家商場。（新華社）
中國國家統計局12日公布去年12月的CPI數字，年減0.3％，連續三個月通縮。圖為山東煙台一家商場。（新華社）

中國海關總署12日公布去年12月出口3036億美元(約2兆1591億人民幣)，年增2.3%，優於預期，增幅比11月擴大1.8個百分點，連續第二個月正增長；進口2282億美元，由前月下跌0.5%轉為年增0.2%，雖由負轉正但略遜預期。另外，中國國家統計局12日最新發布，去年12月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，連三月下滑，顯示中國經濟仍壟罩「通縮」陰霾。

2023年全年出口為3.38兆美元，年減4.6％，是自2016年以來近7年首次出口下降。

中國去年對前三大貿易夥伴東協、歐盟及美國的全年累計進出口分別下跌4.9％、7.1%及11.6%，其中對美國出口及進口分別跌13.1%及6.8%；對日本、南韓、台灣進出口則出現雙位數跌幅；對拉美、非洲、澳洲、印度及俄羅斯進出口則呈現正增長，尤其對俄羅斯增長最大，達到26.3%。

香港經濟日報引述分析指出，得益於年末旺季、全球科技景氣復甦，以及低基期等多重因素助推，中國去年12月進出口雙雙走升，出口增速優於預期，進口重回正增長，顯示中國外貿恢復腳步漸穩，未來幾個月有望延續改善。

中國海關總署新聞發言人呂大良指出，過去一年外需的疲軟對出口形成了直接衝擊，展望今年，外需持續低迷仍是限制出口成長的重要因素，加上保護主義、單邊主義影響，出口將面臨不少困難，但在政策支持、產業優勢、各方努力，對出口有信心。

另外，中國國家統計局12日最新發布，去年12月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，優於市場預期的年減0.4%，但已連續第三個月負成長；生產者物價指數（PPI）年減2.7%，遜於市場預期的年減2.6%，且連續第15個月負成長。雖然兩個指標降幅都比11月收窄，但仍持續位於負區間，顯示中國經濟仍壟罩「通縮」陰霾。

中國12月CPI年減0.3%，降幅較前月收窄0.2個百分點；月增率則由前月的下跌0.5%，回升至上漲0.1%。去年全年平均CPI較前年增加0.2%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，12月CPI月比由降轉漲、年比降幅收窄，是受到寒流天氣及節前消費需求增加等因素影響。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅保持穩定，而豬肉是帶動CPI負成長的主要因素。

分析人士認為，中國通縮壓力逐漸緩和，但國內消費需求恢復仍需要宏觀政策支援，預計2024年物價水平整體將呈現低位回升態勢。

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