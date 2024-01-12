中商務部關切晶片禁令 不滿美限制荷光刻機出口

在中美商務部長通話中，王文濤重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟制程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。（新華社）

近期中美高層互動頻繁，據中國商務部 公布，商務部長王文濤昨與美國商務部長雷蒙多 通話。王文濤就美國限制第三方對中出口曝光機、成熟製程晶片供應鏈 調查及制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。

除了中美商務部長通話，中共中聯部長劉建超正在美國訪問，並在華盛頓與白宮副國安顧問費納會晤。中美日前還在五角大廈舉行國防政策協調會談。

中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多通話。（美聯社）

據商務部公布，王文濤與雷蒙多通話時，雙方聚焦落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行深入、務實溝通，雙方還就中美經貿領域「國家安全邊界」問題，進行討論。

王文濤表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向，雙方應發揮兩國商務部溝通交流機制的積極作用，為企業合作創造良好條件。「王文濤重點就美國限制第三方對中出口光刻機（曝光機）、成熟製程晶片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。」

商務部發言人束玨婷同日表示，中方高度關注美方直接介入、干擾荷蘭企業對中出口曝光機問題。美方將出口管制問題工具化、武器化，甚至對其他國家企業間的正常貿易橫加干涉，中方堅決反對。

束玨婷並稱，中方敦促荷方尊重契約精神，支持企業開展合規貿易，維護自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注事態動向和影響，採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

此外，公安部長王小洪與美國國土安全部長馬約卡斯十日舉行視訊會議，雙方討論關鍵執法議題合作的重要性，包括打擊芬太尼（類鴉片止痛劑）及相關合成藥物的非法流通，方式包括增加資訊分享並加強化學出口標準。