港媒：中戰支軍司令神隱半年 部隊瀕瓦解

香港媒體分析，解放軍戰略支援部隊司令巨乾生懸缺遲遲不補，戰略支援部隊恐面臨重組。圖為2021年7月解放軍和武警部隊在河南多地投入水災救援。（新華社）

解放軍 戰略支援部隊自建立以來效果不彰，戰支部隊司令巨乾生外傳涉案受查已「神隱」了近半年。港媒分析，無論是生病還是涉案受查，如此重要的崗位，不該虛懸這麼久。巨乾生的職缺遲遲不補，或與戰支部隊的前途未明有關，戰支部隊可能面臨被分解及撤銷。

來源：CCTV

中央社引述明報刊文指出，戰支部隊是8年前解放軍進行軍改的結果，與陸軍、海軍、空軍、火箭軍 並列，成為第五大軍種，但是否真的被視為第五大軍種，卻眾說紛紜，因為它至今沒有自己的軍裝，來自其他軍種的組成人員，仍然穿著原有軍服。

而且，由於該部隊的神祕性，能見度很低。

據指出，戰支部隊其實是由幾個沒有關聯的部分組成，轄下的網路系統部，即由原來總參謀部三部（技術偵察部）的網路偵察對抗基地組成，即俗稱的「網軍」；轄下的航天系統部，則由原屬總裝備部的衛星發射與測控基地組成，即俗稱的「天軍」。

文章表示，由於戰支部隊是「拉雜成軍」，各組成部分業務並不相關，因此總部變成一個虛設的架構，下面的兩個系統部（共有十多個基地）與兩個直屬基地仍各自運作。

據分析，解放軍設立戰支部隊的初衷，是將這些「新質戰鬥力」整合成一支現代化特種作戰力量，但8年下來，效果不彰，除了「機構虛胖，級別虛高」，以及多了一批上將、中將外，部隊只是一個「縫合怪」。

文章透露，戰支部隊的重組已經勢在必行，具體方案雖未最後定案，但很大可能是分解「天軍」與「網軍」，仿效現在的聯勤保障部隊，建立直屬中央軍事委員會的軍事航天部隊與網路對抗部隊，成為副戰區級兵種（非軍種），兩個直屬基地亦各有其他歸宿。