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中最糟時刻已過去 連六降後、12月出口小幅增長

中國新聞組／北京11日電
出口占中國經濟大宗，圖為洋山港深水碼頭。(路透)
出口占中國經濟大宗，圖為洋山港深水碼頭。(路透)

據路透10日公布的一項專家調查結果顯示，去年12月，中國的出口同比增幅為1.7%，11月的增幅為0.5%。連續六個月的下降走勢宣告結束。這是全球貿易開始回升的又一個跡象。

美國之音引述路透報導，2023年美國、歐洲等主要經濟體進入加息周期，消費需求受到抑制，因此世界貿易全年呈現放緩趨勢。

聯合國警告，去年全球貨物貿易可能下降8%，收縮金額接近兩兆美元。但是，中國、南韓和德國的貿易數據顯示情況正在得到改善，最糟糕的時候可能正在緩慢過去。

分析師們預期，美國和歐洲今年的利率將至少下降1.5個百分點，這勢必會改善這些國家對進口商品的需求。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，越來越多的證據顯示，全球電子行業進入上行周期，帶動世界貿易走出谷底。徐天辰表示，在美國高科技產品需求走強的帶動下，台灣去年12月的出口增長幅度也好於預期。

路透引用徐天辰的話說，「這讓我們有理由對2014年全球貿易狀態改善持樂觀態度」。

報導指出，中國將在周五公布貿易數據。專家們估計，上個月，中國的進口將會增長0.3%。去年11月的數據是下降0.6%。

專家調查的預測中值是，中國的貿易順差將會增長，大約在748億美元左右。中國去年11月的貿易順差為684億美元。

德國 利率 聯合國

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