彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力
彭博資訊分析報導，北京去年破紀錄和17個國家和地區升級外交關係，其中絕大多數為發展中國家，這是中國國家主席習近平於2012年執政以來前所未見，足見他企圖拉攏全球南方重塑以美國為首的世界秩序。
相較於華府大多尋求和富裕國家結盟的策略，北京反其道而行，利用援助、貿易投資等方式吸引人口眾多的發展中國家共同合作，而類似的地緣益處可見一斑，比如本周馬爾地夫新總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）打破傳統首次出訪國家為中國而非鄰國印度，讓習近平在中印角力中占了上風。
華盛頓史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻（Yun Sun）談到，隨著中美戰略競爭關係日益深化，中國越來越積極鞏固和更多國家的外交基礎，尤其是仰賴中國金援或表現相同世界觀的國家。
中國去年和許多國家升級外交關係，包括鄰國土庫曼和吉爾吉斯、非洲國家尚比亞和衣索比亞，以及拉丁美洲的委內瑞拉、烏拉圭和哥倫比亞。另外，所羅門群島及尼加拉瓜也和台灣斷交，轉而投靠北京。
非營利獨立多媒體組織「中南項目」（China-Global South Project）共同創辦人歐蘭德（Eric Olander）分析，「這些國家多半位於中國與美國及西方國家處於競爭的地區，一旦和中國的外交關係升級，也就被綁在屬於中國陣營的版圖了。」
中國在外交關係分為各式各樣層級和意義，「全天候戰略合作夥伴」指經歷各種條件考驗依然堅固的友誼，如巴基斯坦、白俄羅斯和委內瑞拉；至於中美則屬於「新型大國關係」。
中國頻繁使用「戰略」來描述新締結的外交關係，說明雙邊在交流合作之餘，也拓展到國際及區域事務的協調。
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