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彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力

編譯盧思綸／即時報導
彭博資訊分析報導，北京去年破紀錄和17個國家和地區升級外交關係，其中絕大多數為發展中國家，足見中國國家主席習近平企圖拉攏全球南方重塑以美國為首的世界秩序。（歐新社）
彭博資訊分析報導，北京去年破紀錄和17個國家和地區升級外交關係，其中絕大多數為發展中國家，足見中國國家主席習近平企圖拉攏全球南方重塑以美國為首的世界秩序。（歐新社）

彭博資訊分析報導，北京去年破紀錄和17個國家和地區升級外交關係，其中絕大多數為發展中國家，這是中國國家主席習近平於2012年執政以來前所未見，足見他企圖拉攏全球南方重塑以美國為首的世界秩序。

相較於華府大多尋求和富裕國家結盟的策略，北京反其道而行，利用援助、貿易投資等方式吸引人口眾多的發展中國家共同合作，而類似的地緣益處可見一斑，比如本周馬爾地夫新總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）打破傳統首次出訪國家為中國而非鄰國印度，讓習近平在中印角力中占了上風。

華盛頓史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻（Yun Sun）談到，隨著中美戰略競爭關係日益深化，中國越來越積極鞏固和更多國家的外交基礎，尤其是仰賴中國金援或表現相同世界觀的國家。

中國去年和許多國家升級外交關係，包括鄰國土庫曼和吉爾吉斯、非洲國家尚比亞和衣索比亞，以及拉丁美洲的委內瑞拉、烏拉圭和哥倫比亞。另外，所羅門群島及尼加拉瓜也和台灣斷交，轉而投靠北京。

非營利獨立多媒體組織「中南項目」（China-Global South Project）共同創辦人歐蘭德（Eric Olander）分析，「這些國家多半位於中國與美國及西方國家處於競爭的地區，一旦和中國的外交關係升級，也就被綁在屬於中國陣營的版圖了。」

中國在外交關係分為各式各樣層級和意義，「全天候戰略合作夥伴」指經歷各種條件考驗依然堅固的友誼，如巴基斯坦、白俄羅斯和委內瑞拉；至於中美則屬於「新型大國關係」。

中國頻繁使用「戰略」來描述新締結的外交關係，說明雙邊在交流合作之餘，也拓展到國際及區域事務的協調。

習近平 白俄羅斯 投資

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