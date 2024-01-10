波音機傳艙門飛脫意外 中緊急商討擬再度停飛

受到美國一架波音737MAX飛機發生艙門脫落事件影響，中國考慮再度禁飛737 MAX全系列。圖為在上海起飛的一架波音737MAX飛機。（中新社）

波音中國區總裁柳青去年12月29日在微信 公眾號發表新年致辭時，才宣布波音737MAX全數在中國復飛，然而1月5日阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生內嵌式艙門(plug door)飛脫意外，再次打擊外界對該款飛機的信心。據彭博報導，兩名知情人士透露，中國航空監管機構正進行一次緊急會議，考慮對此事件做出回應，包括可能在中國停飛波音Max系列的所有飛機。

737 MAX是波音最受歡迎和最大收入來源的機種，自2017年5月投入服務以來已賣出約1300架，但其安全紀錄近年備受關注。波音737MAX於2018年10月及2019年3月接連發生兩起空難後，中國民航局在2019年3月11日下令境內同型飛機全數停飛，直到2023年1月13日中國南方航空一班廣州飛往鄭州 的班機由波音737MAX客機執飛，波音737MAX終於在中國恢復運營。

在柳青12月表示中國各航空公司已全面恢復737 MAX飛行時，有近百架航機開始執飛中國各種航線。同時波音也已開始向中國各航空公司交付新機。

波音於12月下旬向中國某航司交付首架787夢幻客機，另有相關人士透露，波音目前尚有250架已完工的737 MAX客機，其中85架由中國航空公司所購，然而該機型隨後卻傳出可能存在螺栓鬆動之安全隱患。

據了解，中國的航空公司並沒有採用同款737 MAX 9客機，但彭博引述消息人士報導，中國民航當局正在召開緊急會議，研究是否停飛所有波音MAX系列飛機。

中國是波音的重要市場。新冠疫情 暴發之前，波音737客機約三分之一交付給中國。據波音預計，未來20年中國會是世界最大的單一航空市場，對新飛機的需求量占全球的五分之一以上，因此波音對中國市場非常有信心。

此外，BBC先前分析指出，中國第一架國產大飛機C919在2023年5月28日實現商業首航。這架飛機由國資背景的中國商飛（COMAC）製造，從2007年立項到2023年商業首航，一共歷時15年。