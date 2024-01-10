我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

波音機傳艙門飛脫意外 中緊急商討擬再度停飛

中國新聞組／北京10日電
受到美國一架波音737MAX飛機發生艙門脫落事件影響，中國考慮再度禁飛737 MAX全系列。圖為在上海起飛的一架波音737MAX飛機。（中新社）
受到美國一架波音737MAX飛機發生艙門脫落事件影響，中國考慮再度禁飛737 MAX全系列。圖為在上海起飛的一架波音737MAX飛機。（中新社）

波音中國區總裁柳青去年12月29日在微信公眾號發表新年致辭時，才宣布波音737MAX全數在中國復飛，然而1月5日阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生內嵌式艙門(plug door)飛脫意外，再次打擊外界對該款飛機的信心。據彭博報導，兩名知情人士透露，中國航空監管機構正進行一次緊急會議，考慮對此事件做出回應，包括可能在中國停飛波音Max系列的所有飛機。

737 MAX是波音最受歡迎和最大收入來源的機種，自2017年5月投入服務以來已賣出約1300架，但其安全紀錄近年備受關注。波音737MAX於2018年10月及2019年3月接連發生兩起空難後，中國民航局在2019年3月11日下令境內同型飛機全數停飛，直到2023年1月13日中國南方航空一班廣州飛往鄭州的班機由波音737MAX客機執飛，波音737MAX終於在中國恢復運營。

在柳青12月表示中國各航空公司已全面恢復737 MAX飛行時，有近百架航機開始執飛中國各種航線。同時波音也已開始向中國各航空公司交付新機。

波音於12月下旬向中國某航司交付首架787夢幻客機，另有相關人士透露，波音目前尚有250架已完工的737 MAX客機，其中85架由中國航空公司所購，然而該機型隨後卻傳出可能存在螺栓鬆動之安全隱患。

據了解，中國的航空公司並沒有採用同款737 MAX 9客機，但彭博引述消息人士報導，中國民航當局正在召開緊急會議，研究是否停飛所有波音MAX系列飛機。

中國是波音的重要市場。新冠疫情暴發之前，波音737客機約三分之一交付給中國。據波音預計，未來20年中國會是世界最大的單一航空市場，對新飛機的需求量占全球的五分之一以上，因此波音對中國市場非常有信心。

此外，BBC先前分析指出，中國第一架國產大飛機C919在2023年5月28日實現商業首航。這架飛機由國資背景的中國商飛（COMAC）製造，從2007年立項到2023年商業首航，一共歷時15年。

中國寄希望由這架飛機打破美國波音（Boeing）和歐洲空客（Airbus）的壟斷，在萬億級的航空市場中分一杯羹。樂觀者認為，在中國，龐大的航空市場由政府主導。而同樣由中國國企生產C919將獲得政策支持，面對一個得天獨厚的市場環境。質疑者則認為，C919中技術含量最高的發動機依賴歐美製造，最終仍然會重演在芯片上被「卡脖子」的一幕。

受到美國一架波音737MAX飛機發生艙門脫落事件影響，中國考慮再度禁飛737 M...
受到美國一架波音737MAX飛機發生艙門脫落事件影響，中國考慮再度禁飛737 MAX全系列。圖為舟山國航空首架波音737 Max飛機交付儀式。（路透）

微信 疫情 鄭州

上一則

李鐵玩金錢足球 砸300萬掌國足、1400萬打假球

下一則

陝西一社區令返鄉過年人員報備 網諷：沒事找事 不知解封了嗎

延伸閱讀

737 MAX客機「掉艙門」波音執行長認錯：透明處理

737 MAX客機「掉艙門」波音執行長認錯：透明處理
中國C919客機 開始飛行京滬商業航線

中國C919客機 開始飛行京滬商業航線
機身破大洞...737 Max 9遭短暫禁飛 波音又陷信心危機

機身破大洞...737 Max 9遭短暫禁飛 波音又陷信心危機
印尼回應美FAA命令 停飛3架波音737 MAX 9

印尼回應美FAA命令 停飛3架波音737 MAX 9

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒