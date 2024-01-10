「中國最怕的男人」揭華春瑩戰狼行徑：呼之即來、讀30分鐘抗議文

垂秀夫外交人派廣，被喻為中國最害怕的男人。（路透）

3年前日本 前首相安倍 晉三受台灣邀請發表視訊演說，指「台灣有事」等同日本有事，發言讓北京大為光火。中國外交部部長助理華春瑩 當晚緊急約見日本駐中大使垂秀夫。現已卸任大使的垂秀夫接受日媒專訪，重現他與華春瑩會面的言語交鋒。

中國最該警戒的外交官初次面對中國戰狼代表，火花四射。2021年12月1日安倍受台灣國策研究院的邀請發表視訊演說，指日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，台灣有事等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟有事」，呼籲中國國家主席習近平等領導階層不要誤入歧途。

日本的周刊文春報導，2020年垂秀夫就任駐中大使以來，一直探詢與中國外交部部長助理、負責亞洲地區事務的吳江浩，進行對等的會談。但中方一直不願抽出時間，在安倍的發言以後，中國外交部態度丕變，聯絡要垂秀夫「立刻到外交部」。

垂秀夫受訪時表示，他覺得這種要求有些失禮，最初跟使館的屬下說「不要理他們」。但中國外交部威脅，要是垂大使不出面，今後拒絕他的所有預約。無奈只好答應前往，但不想立刻趕去，故意吃完晚餐後，等一個小時才前往外交部。

吳江浩正在出差，代理他的是華春瑩。華春瑩一見面就說有事要表達，讀了30分鐘的抗議文。默默聽完抗議文，垂秀夫依外交禮節，首先恭禧對方榮升部長助理，她立刻露出「不妙」的表情，轉而說，雖然是在這樣的場合，（接到祝賀）還是感謝。

垂秀夫表示，這樣一來，彼此的關係就明朗了。於是他接著說，「對於我申請會晤，您們總是逃避，您自己想要見面時，卻要求『立刻前來』，這就是貴國的禮儀嗎?」

他對華春瑩說：「以前我以為中國是禮儀之邦，但現在明白，我的理解不正確」。垂秀夫對周刊文春說，在擔任大使期間，等於是身處敵營，受到許多不合理的待遇。僅管如此，基於國家利益，他總是堅定地向中國說該說的話。

垂秀夫1989年首次派任日本駐中使館，共派駐4次，2020年9月受命為駐中國大使，去年12月從日本外務省退休。他的外交人派廣，與中國共產黨中樞、民主派、改革派的知識分子，以及人權律師都熟稔。被喻為中國最害怕的男人。