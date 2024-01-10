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太空競賽超俄趕美 中再射「愛因斯坦」衛星 觀測天體 卻被誤當飛彈

中國新聞組／北京10日電
中國9日在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。(中新社)
中國9日在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。(中新社)

全球航太競賽激烈，中國9日下午3時3分在西昌衛星發射中心用「長征二號丙」運載火箭，成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空；據了解，中國2023年完成近70次航天發射任務，發射200餘個航天器，刷新歷史紀錄，發射衛星頻率相當高。不過這次負有「征空」任務的衛星，飛越台灣南部觸發「國家級」警報，引發各界關注。

央視報導，愛因斯坦探針衛星在國際上首次大規模運用「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術，可實現靈敏度和空間分辨率10倍提升，在進行大視場監測的同時，能精準捕捉到宇宙中更加遙遠暗弱的高能暫現源和轉瞬即逝的未知現象，並發布預警，引導天地基其他天文設備進行後隨觀測。

據了解，愛因斯坦探針（Einstein Probe,，簡稱 EP）是面向時域天文學和高能天體物理的 X 射線科學探測衛星，旨在監測天體活動性。據介紹，愛因斯坦探針衛星是中國科學院空間科學先導專項繼「悟空」、「墨子號」、「慧眼」、「實踐十號」、「太極一號」、「懷柔一號」、「夸父一號」後，研製發射的又一顆空間科學衛星，被稱為是宇宙天體爆發的捕手。

中國在全球航太競賽中拚搶外太空賽道，報導指出，2023年中國成功實施近70次航天發射任務，發射200餘個航天器，並稱刷新歷史紀錄。最近一次發射衛星在5日19時20分，快舟一號甲固體運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，以「一箭四星」方式，將天目一號掩星探測星座15~18星送入預定軌道。

不過，據spaceintel101.com網站統計，2023年仍美國以108次發射占全球第一（另有數據統計為116次），中國則以全年67次發射排名第二，俄羅斯以15次發射位居第三。

事實上，中國發射衛星頻率相當高，但這次發射時逢台灣大選敏感時刻，台灣的國防部發出警報提醒民眾注意安全，英文訊息還稱「衛星」為「飛彈」，一度引發恐慌與議論。

而火箭發射路徑來看，中國火箭發射飛越台灣上空也並非首次：去年11月9日及12月10日四川西昌衛星發射中心執行長征運載火箭搭載衛星發射任務，也經過台灣西南空域上空，但上述兩次並未有國家級警報響起。

中國9日在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。(...
中國9日在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。(新華社)

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