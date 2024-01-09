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習點名金融、國企5領域整改 幹部從嚴管好親屬子女

特派記者陳政錄／北京報導
中國國家主席習近平8日在中紀委會議上，點名深化整治五個領域腐敗。(新華社)
中國國家主席習近平8日在中紀委會議上，點名深化整治五個領域腐敗。(新華社)

中共中央紀律檢查委員會第三次全體會議昨起召開，中共總書記習近平在會上強調，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰；維持懲罰貪腐高壓態勢，把嚴懲政商勾連的腐敗作為重中之重。習並點名深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等五個領域的腐敗。

中共二十屆中紀委第三次全會昨至10日在北京召開。會議之前，中共中央紀委國家監委網站刊文，提及將加強對金融、國企、醫療、糧食購銷、鄉村振興、菸草、體育和統計等領域案件查處力度，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，有效防範化解系統性風險。

新華社報導，習近平昨在會議上指出，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但情況依然嚴峻複雜。

習近平強調，中共作為世界上最大的馬克思主義執政黨，如何成功跳出治亂興衰歷史周期、確保黨永遠不變質不變色不變味，是擺在全黨面前的一個戰略性問題。

習近平稱，要加強中共對反腐敗鬥爭的集中統一領導，持續維持懲罰貪腐高壓態勢；進一步健全反貪腐法規制度，加強對賄賂行為懲治。要把嚴懲政商勾連的腐敗作為重中之重，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透 。他稱，會大力追繳行賄所獲的不正當利益，持之以恆地淨化政治生態。

他並指出，要破潛規則，立明規矩，堅決防止搞「小圈子」「拜碼頭」「搭天線」，有力打擊各種政治騙子，督促領導幹部從嚴管好親屬子女。

習近平說，要持續盯住「七個有之」問題，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透 。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱憂。懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

習近平強調， 要堅持原則、勇於亮劍，敢鬥善鬥、擔當盡責，堅定不移正風肅紀反腐，推動全面從嚴治黨（中共）向縱深發展。 要加強紀檢監察幹部隊伍建設，常態化清除害群之馬，堅決防治「燈下黑」，努力做自我革命的表率、遵規守紀的標桿。

中國國家主席習近平8日在中紀委會議上，點名深化整治五個領域腐敗。(新華社)
中國國家主席習近平8日在中紀委會議上，點名深化整治五個領域腐敗。(新華社)

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