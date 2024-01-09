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北京高調破獲MI6間諜 分析：恐嚇跑外資 憂「抓人質？」

中國新聞組／北京9日電
中國國家安全部宣布，破獲一起英國軍情六處（MI6）的間諜活動。（美聯社）
中國國家安全部宣布，破獲一起英國軍情六處（MI6）的間諜活動。（美聯社）

中國國家安全部微信公眾號8日發布信息，破獲一起英國對外情報機構軍情六處（MI6）利用第三國人員從事對華間諜活動，一名黃姓境外諮詢機構負責人為英方提供17份情報，還物色人員供MI6「策反」，中國已對黃姓負責人採取刑事強制措施。有分析認為，中方指控諮詢機構職員為間諜，將進一步嚇跑外資。

美國之音報導，中國國家安全部在微信公眾號表示，這名黃姓境外某諮詢機構負責人，自2015年起被MI6「吸收與建立情報合作關係」；此後黃姓負責人多次入境中國，「為英方刺探蒐集涉華情報，物色人員供MI6策反」。消息還指出，黃姓負責人向英法提供機密級國家秘密9份、秘密級國家秘密5份、情報3份。

自由亞洲電台報導，國安部指MI6在英國等地對黃姓負責人進行「專業情報培訓」，並配備專用間諜器材，國安機關經「縝密偵查」發現黃姓負責人犯罪證據，採取刑事強制措施。

據報導，中國安部未交代外洩秘密和情報是什麼，也未透露涉案者的國籍及來自哪一家「境外諮詢機構」，只強調保障黃姓負責人合法權利。

中國外交部發言人毛寧8日回答法新社有關此案提問時表示：「你提到的這起案件，我注意到國家安全部公眾號介紹有關情況，你可以查閱。我沒有更多資訊可以提供。」

英國外交部及軍情六處均未回應中方指控。

據了解，去年英國議會有一名研究員因涉嫌為北京從事間諜活動被捕，且英國安全官員不止一次警告，中國正利用間諜活動瞄準英國技術和研究；北京政府則多次譴責「間諜」的說法，稱指控「毫無根據」。

中國也以洩漏國家機密為由，對外國顧問公司等進行大規模打擊。去年5月搜查美國顧問公司凱盛融英（Capvision）在上海、北京、蘇州和深圳等地的辦事處；4月，美國諮詢公司貝恩（Bain & Co）上海辦事處的工作人員遭警察上門問話；3月美國企業盡職調查公司美思明智（Mintz Group）的北京辦事處遭突擊搜查，5名中國員工遭拘留，都讓在華經營的外國公司感到不安。

美國之音報導，這起案件凸顯兩國因彼此指控對方進行間諜活動而持續爆發激烈交鋒。

自由亞洲電台報導，智庫組織「中國戰略風險研究所」資深政策總監古德曼（Sam Goodman）表示，外界目前對案件細節知之甚少，且涉案者為外國顧問公司負責人，他認為事件將進一步嚇唬外國投資者。香港國際關係學者黃偉國則認為，中國過去所謂的「涉密案」使外界心生疑竇，質疑北京「到底是抓間諜，還是抓人質？」

中英兩國彼此指控對方進行間諜活動而持續爆發激烈交鋒。圖為英國倫敦軍情六處大樓。（...
中英兩國彼此指控對方進行間諜活動而持續爆發激烈交鋒。圖為英國倫敦軍情六處大樓。（美聯社）

間諜 微信 投資

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