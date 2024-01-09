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研究：中國太陽能零件生產領先地位 美歐難撼動

中國新聞組／北京9日電
圖為新疆木壘縣光伏產業園，集中連片的太陽能光伏板似一片藍色海洋。(中新社)
圖為新疆木壘縣光伏產業園，集中連片的太陽能光伏板似一片藍色海洋。(中新社)

據能源顧問公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）公布的報告，在太陽能零件生產方面，美國和歐洲已無法與中國競爭。「中國已經贏得了綠色技術產能競賽。」

德國之聲報導，中國境內去年新增的太陽能裝置容量，相當於美國和歐盟總和的兩倍。

伍德瑪肯西副總裁及電力和再生能源專家奈爾（Steven Knell）表示：「中國是世界上成本最低的太陽能組件（零件）製造商。」

他說：「12月份（去年）統計的太陽能模組價格（單位：美元/瓦）顯示，中國0.15美元的生產成本遠低於印度（0.22美元）、歐洲（0.30美元）和美國（0.40美元）。」

奈爾表示：「中國擁有的巨大成本優勢，這意味著國際競爭對手試圖取代可再生能源價值鏈中現有的中國供應商的努力可能是徒勞的。」

他說：「鑑於正在進行的產能競賽，市場上可用組件（零件）供應的前景是看漲的，但中國的競爭對手不太可能在成本上獲勝。中國已經贏得了綠色技術產能競賽。」

奈爾指出：「中國在太陽能電池板製造領域的主導地位，不僅僅是因為廉價的勞動力和政府的支持，而是由龐大的製造業規模和由此產生的供應鏈優勢所驅動的。」

美國國家再生能源實驗室（NREL）和麻省理工學院（MIT）的研究人員表示，中國製造商享有價格優勢，低成本勞動力並非主因，關鍵在於太陽能板製造業的規模，而這得益於可取得的投資資本，以及較為寬鬆的商業和監管環境。

NREL高級分析師、這份研究報告的首席作者古德瑞契（Al Goodrich）表示，這些優勢並非中國獨有，如果能夠達到類似的規模，其他國家的製造商也可以復刻這種優勢。

雖然過去兩年，歐盟和美國於再生能源政策方面取得可觀進展，但專家們認為，要想像中國這樣在太陽能模組生產產業達到臨界規模，需要相應的商業應用。而中央集權的國家資本主義似乎可以在這些方面提供優勢。

歐盟 投資 供應鏈

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