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俄智庫列海上強國綜合潛力排名 中國第一、美第二

中國新聞組／北京9日電
南昌艦訓練結束後返港，準備靠泊碼頭。（新華社）
南昌艦訓練結束後返港，準備靠泊碼頭。（新華社）

俄羅斯「消息報」網站報導，在俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所學者編制的世界海上強國綜合潛力年度排名中，俄羅斯位居第三，僅次於中國和美國。根據研究，中國在世界所有海上強國的海上綜合潛力總量中占有15.9%的份額，美國占15.5%，俄羅斯占6.8%。

參考消息網引述報導指出，俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所的研究人員每年兩次更新他們的海上強國綜合潛力排名。這項排名基於對各國發布的公開數據進行的研究。研究人員會分析40類軍事和民事性質海上活動的統計數據，並根據其結果對100個國家進行排名。

據報導，2023年，中國位於這項排名的首位，美國排在第二。盡管美國人在航母和核潛艇數量上領先於中國，但中國海軍擁有更先進的輕型海軍力量，在商船數量方面也是世界第一。

研究人員稱，對各國海上潛力的評估還考慮了由各國控制、研究和開採的世界海洋資源。

負責編制這項排名的研究員亞歷山大·波利瓦奇說，排名僅次於俄羅斯的國家是日本，但其海上潛力的發展速度並不特別快。排在日本之後的依次是韓國、英國、印尼、挪威、印度和法國。

俄羅斯 日本 印度

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