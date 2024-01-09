馬爾地夫總統上任後先訪中 分析：顯示北京「贏了」新德里

馬爾地夫總統穆伊祖訪問北京，成為首名上任後先訪中國而非印度的馬爾地夫總統。(美聯社)

應中國國家主席習近平 邀請，馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）8日至12日國事訪問中國，穆伊祖此行被認為打破傳統，成為首名上任後先訪中國而非印度 的馬爾地夫總統；美國之音報導，觀察家說，這是北京在與新德里的地緣政治較量中取得的重大勝利。

45歲的穆伊祖在親中的前總統雅門（Abdulla Yameen）的支持下投入選戰，據報導，穆伊祖在競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，並告訴參加總統宣誓就職的印度特使，馬爾地夫人民在選舉中授權他「向印度提出要求」。

代表習近平出席就職典禮的特使諶貽琴，也在同日（11月18日）會見穆伊祖總統，向他轉達習近平的「熱烈祝賀」，並表示「在新形勢下願同馬方一道，推進高品質共建一帶一路 」，推動「全面友好合作夥伴關係」。

中國外交部發言人汪文斌表示，習近平主席將為穆伊祖總統舉行歡迎儀式和宴會，兩國元首將舉行正式會談，並共同出席合作文件簽字儀式。李強總理、趙樂際委員長將分別會見穆伊祖總統。

「環球時報」引述清華大學國家戰略研究院研究員錢峰表示，穆伊祖擔任馬累市長期間，就曾積極推動馬爾地夫與共建「一帶一路」倡議對接，他對「一帶一路」對馬爾地夫經濟與社會的積極影響有「清醒的認識」。此次穆伊祖首次國事訪問選擇中國，顯示出他非常願意同中方發展更加緊密的務實合作關係，尤其是進一步推動馬爾地夫國家發展戰略更好地與中方對接。

馬爾地夫處在東西方航運線上有重要戰略地位，在地理位置離印度最近，兩國過去幾年都在加強防務和安全合作。有觀察家認為，穆伊祖上任選擇先出訪中國，這是北京在與新德里的地緣政治較量中取得的重大勝利。

而穆伊祖日前接受印度媒體訪問時說，他並非親中，而是親馬爾地夫；他還說，作為一個小國，馬爾地夫不能介入大國之間的地緣政治競爭，將與包括印度與中國在內的「所有國家」合作。

此外，穆伊祖此行也備受美國關注，美國國務卿布林肯4日與馬爾地夫外長通話，重申了美國對強化與馬爾地夫合作的承諾。美國國務院聲明稱，「國務卿重申美國致力加強與馬爾地夫合作，馬爾地夫是自由、開放、安全和繁榮的印太地區的重要合作夥伴。」