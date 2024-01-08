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「神隱特偵組」國安部上線真實案例間諜漫畫 第1集就逮西方人？

中國新聞組／北京8日電
首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線。(取材自國家安全部微信)
首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線。(取材自國家安全部微信)

北京近年越加重視國家安全問題，透過不同方法加強宣導，首部國安題材連載漫畫「神隱特偵組」7日上線，中國國安部稱，漫畫改編自反間諜真實案例。

中央社報導，中國國家安全部官方微信公眾號7日發文說，由小安工作室創作的首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」正式上線，漫畫改編自「神秘戰線」破獲的反間諜真實案例。

中國國安部貼出漫畫其中幾名主角，並公開多格漫畫片段，包括一名西方樣貌人士因涉嫌違反「反間諜法」而接受訊問。文章稱，漫畫講述「國安幹警智鬥境外間諜」的故事，展現國安機關履行維護國家主權、安全、發展利益的使命，「全程高能、內容超燃」。

中國去年7月施行新修訂的「反間諜法」，其中擴大了間諜活動的定義，條文更為寬泛模糊，引起廣泛關注。

此前，中國國安部上月底發布「日常保密注意事項清單」，列出26項保密注意事項，包括「不在涉密電腦使用無線滑鼠、無線網卡、無線鍵盤等無線設備」，並強調「國家秘密關係國家安全和利益。每個公民都有保守國家秘密的義務，任何危害國家秘密安全的行為都必將受到法律追究」。

首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線。(取材自國家安全部微信)
首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線。(取材自國家安全部微信)
首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線。(取材自國家安全部微信)
首部當代國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線。(取材自國家安全部微信)

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