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解放軍報談火箭軍打貪：取得壓倒性勝利 落實習「第一道防線」

中國新聞組／北京8日電
中央軍委主席習近平2023年4月在南部戰區海軍司令部發表重要講話。(新華社)
中央軍委主席習近平2023年4月在南部戰區海軍司令部發表重要講話。(新華社)

解放軍9名高級將領近日被罷免全國人大代表，火箭軍集體貪腐案輪廓顯現之際，官媒解放軍報5日在頭版刊發評論稱，當前解放軍黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固。

解放軍報5日在頭版刊發題為「把嚴管厚愛體現在對官兵日常教育提醒中」的評論員文章。在前一天，中共中央軍委政治工作部、中央軍委紀律檢查委員會下發「關於軍隊基層黨組織精準規範運用『第一種形態』的通知」，進一步從嚴治軍。

文章稱，制定印發「通知」，是貫徹落實解放軍委主席習近平重要指示、加強軍隊人員日常教育管理監督的重要舉措，對於推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍向基層延伸，築牢官兵遵規守紀、拒腐防變的「第一道防線」具有重要現實意義。

文章指出，習近平高度重視深化運用「四種形態」特別是「第一種形態」，要求在用好「第一種形態」方面下更大功夫，幹部有問題就要批評、教育、處理，多積尺寸之功，常咬耳朵、常扯袖子；要求強化日常管理監督，抓早抓小、防微杜漸，發現問題及時談話函詢、提醒糾正，絕不能坐看自己的同志在錯誤的道路上越滑越遠。

解放軍報強調，禁微則易，救末者難，「當前，軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，正風反腐成效不斷顯現」，同時必須清醒看到，基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生，有的在高壓嚴治下仍不收斂不收手走上違法犯罪道路，重要原因就是基層黨組織日常教育管理監督不嚴，對官兵身上出現的苗頭性傾向性問題及時提醒不夠、督促糾正不力，以致「小錯慢慢演變成大錯、小毛病拖成大問題」。

據了解，中共監督執紀「四種形態」中，「第一種形態」是指黨內關係要正常化，批評和自我批評要經常展開，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態，主要是加強對中共員幹部日常監督管理。

解放軍 中共 習近平

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