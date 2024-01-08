不滿對台軍售 北京制裁5美企「沒一個是冤枉的」

ViaSat公司的電子設備能協助實現戰場資料高速交換。(取材自上游新聞)

針對美國去年12月15日宣布最新對台軍售，包括出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命周期和相關設備，預計總額為3億美元。中國大陸外交部昨批評美國此舉嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，已提出嚴正交涉，並宣布對5家美國軍工企業實施制裁。分析指出，中方此次制裁是精準出手，被制裁的5家美國軍工企業沒有一個是冤枉的。

中國外交部昨以發言人名義發布新聞稿指出，美國公然違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「817」公報規定，向台灣出售武器，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵害中方企業及個人正當合法權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

發言人並稱，針對美方上述嚴重錯誤行徑，依中國大陸「反外國制裁法」，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司及Data Link Solutions公司等5家美國軍工企業實施制裁。

相關措施包括凍結在中國大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國大陸境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

中國外交部強調，中方捍衛國家主權、安全和領土完整、維護中企和公民合法權益的決心堅定不移。中方敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，恪守國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣，停止對中方非法單邊制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

上游新聞報導指出，中國不是美國，不會輕易動用「制裁」工具，一旦實施制裁肯定是精準出手方，而且是愈來愈精準；「這次因為對台軍售被制裁的5家美國軍工企業當真沒有一個是冤枉的。」