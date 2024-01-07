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申請入境讀博卻是「潛在間諜」？加拿大法官判中國學生不得入境

中國新聞組／北京7日電
圖為加拿大滑鐵盧大學宣傳圖，該校系加拿大一所頂尖的研究型公立大學。(取材自環球時報)
圖為加拿大滑鐵盧大學宣傳圖，該校系加拿大一所頂尖的研究型公立大學。(取材自環球時報)

加拿大聯邦法院以「潛在間諜」為由，主張拒發簽證給一名中國留學生到加拿大深造，引發該國媒體關注。有報告認為，這項裁決擴大了「間諜活動」的定義，可能對外國研究人員產生廣泛影響。更有中國學者批評，「加方明顯是跟著美國節奏」。上述學生被指在香港科技大學進修，在被加拿大指為「潛在間諜」後，火速刪除社媒帳號。

環球時報指出，根據加拿大環球郵報報導，這位名叫李躍康（音譯，Yuekang Li）的學生，於2022年4月申請了加拿大滑鐵盧大學的機械與機電工程博士課程，計畫學成返中國後，改善中國的公共衛生系統。但加拿大聯邦法院首席大法官克蘭普頓表示，李的計畫屬於「非傳統」間諜活動的定義，即便沒有證據顯示他曾從事過間諜活動或接受過間諜培訓，或他的研究有軍事用途。

克蘭普頓在3日公開的裁決書中表示，「敵對國家行為者愈來愈多地利用非傳統方法在加國內外獲取敏感信息，這與該國的利益背道而馳，法院對『間諜活動』的理解必須不斷發展」。

對於加方的裁決，李躍康反駁稱，說他可能被迫從事間諜活動只是「猜測」。而克蘭普頓卻有所謂「客觀」理由：李曾在北京一所大學完成本科學業，該大學與中國國防工業關係密切。

多倫多律師瓦爾德曼表示，這項裁決對來自中國和其他國家的研究生有著廣泛的影響。其後果可能類似2020年時任美國總統川普發布的限制部分中國留學生赴美學習的行政令。他說，因為某人是科技專業的研究生而禁止他進入加拿大，「會造成極其廣泛的不予入境理由，這可能會阻礙科學研究的自由流動，並最終違背加拿大的長期利益」。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東針對此案表示，加拿大這種行為明顯是跟著美國節奏，採取泛安全化和武器化操作，妨礙中加兩國科技、人文交流合作，以及更廣義的科技創新與進步。同時，這也破壞了加拿大自己的學術、創新氛圍，是傷害他人的典型做法。

另據自由亞洲電台報導，社交媒體Linkedin上原本查詢到疑似李躍康的帳號，顯示其目前正在香港科技大學進行博士課程。但至5日中午，李躍康的Linkedin 消失不見。

加拿大 間諜 中國留學生

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