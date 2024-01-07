國安部查獲數百套「竊密設備」：航空迷被境外機構利用了

境外機構寄送的便攜式信號接收設備。（取材自國家安全部微信公眾號）

中國國家安全部官方微信 公眾號6日發文稱，國安部日前查獲數百套航空數據「竊密設備」，文章並曝光，有「境外機構」在網上以免費提供設備、共享航空信息為餌，誘騙中國航空愛好者在渤海、東海、南海周邊省份投放、竊取飛行器飛行數據等。

香港文匯報報導，據「國家安全部」微信公眾號文章，多個境外機構長期活躍在中國微博、貼吧、QQ群等平台，伺機尋找活躍的航空愛好者並發布招募廣告。

在廣告中，境外機構利用其對航空信息的熱愛與好奇，以免費提供設備、共享航空信息為誘餌，開展精準招募。境外機構通過國際快遞向「志願者」寄送便攜式信號接收設備，並遠程指導「志願者」在境內航空樞紐附近投放，實現對周邊一定範圍內飛機的型號、高度、經緯度、速度、航向等信息的自動採集，將數據實時傳輸到境外服務器上。

國家安全機關發現，這些境外機構在中國渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空數據，甚至還能竊取軍用航空器等敏感數據信息。

報導稱，經鑑定，境外機構布設的這類設備性能強大，支持遠程在線編程，可根據需要訂製出「個性化」功能。同時，相關設備內置GPS晶片 ，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將所採集數據快速推送至境外。經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行數據和約13萬條位置數據。

報導表示，國家安全機關目前已針對上述非法竊取敏感數據的行為，在全國範圍內開展了專項打擊，及時查獲數百套已在境內投放的設備，依法對有關人員進行處罰。

國家安全機關還提醒民眾，「反間諜 法」規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關係國家安全和利益的數據，屬於間諜行為。