我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

國安部查獲數百套「竊密設備」：航空迷被境外機構利用了

中國新聞組／北京7日電
境外機構寄送的便攜式信號接收設備。（取材自國家安全部微信公眾號）
境外機構寄送的便攜式信號接收設備。（取材自國家安全部微信公眾號）

中國國家安全部官方微信公眾號6日發文稱，國安部日前查獲數百套航空數據「竊密設備」，文章並曝光，有「境外機構」在網上以免費提供設備、共享航空信息為餌，誘騙中國航空愛好者在渤海、東海、南海周邊省份投放、竊取飛行器飛行數據等。

香港文匯報報導，據「國家安全部」微信公眾號文章，多個境外機構長期活躍在中國微博、貼吧、QQ群等平台，伺機尋找活躍的航空愛好者並發布招募廣告。

在廣告中，境外機構利用其對航空信息的熱愛與好奇，以免費提供設備、共享航空信息為誘餌，開展精準招募。境外機構通過國際快遞向「志願者」寄送便攜式信號接收設備，並遠程指導「志願者」在境內航空樞紐附近投放，實現對周邊一定範圍內飛機的型號、高度、經緯度、速度、航向等信息的自動採集，將數據實時傳輸到境外服務器上。

國家安全機關發現，這些境外機構在中國渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空數據，甚至還能竊取軍用航空器等敏感數據信息。

報導稱，經鑑定，境外機構布設的這類設備性能強大，支持遠程在線編程，可根據需要訂製出「個性化」功能。同時，相關設備內置GPS晶片，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將所採集數據快速推送至境外。經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行數據和約13萬條位置數據。

報導表示，國家安全機關目前已針對上述非法竊取敏感數據的行為，在全國範圍內開展了專項打擊，及時查獲數百套已在境內投放的設備，依法對有關人員進行處罰。

國家安全機關還提醒民眾，「反間諜法」規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關係國家安全和利益的數據，屬於間諜行為。

中國國安部表示，近期發現多個境外機構召募愛好航空的「志願者」採集中國飛行器數據。...
中國國安部表示，近期發現多個境外機構召募愛好航空的「志願者」採集中國飛行器數據。圖為解放軍空軍運20。(中新社)

微信 間諜 晶片

上一則

申請入境讀博卻是「潛在間諜」？加拿大法官判中國學生不得入境

下一則

復旦留美博士流浪街頭 兩百餘校友組群 排人員定期陪護

延伸閱讀

免費器材當誘餌 中國國安部：境外機構藉航空迷竊密

免費器材當誘餌 中國國安部：境外機構藉航空迷竊密
無證兒童孤身闖美 冒險打黑工養家、有人因工傷致殘

無證兒童孤身闖美 冒險打黑工養家、有人因工傷致殘
中國國安部：涉密電腦不能使用無線滑鼠

中國國安部：涉密電腦不能使用無線滑鼠
軍事迷小心…中國國安部警告：亂拍敏感裝備恐違法入獄

軍事迷小心…中國國安部警告：亂拍敏感裝備恐違法入獄

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊