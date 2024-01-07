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新聞焦點／中國軍演示警並築「防火牆」 護能源「動脈」

記者廖士鋒
緬甸內戰發生後，北京當局就一直喊話，希望推動緬北局勢「軟著陸」。圖為2023年11月，克倫尼反叛武裝人員在緬甸克耶邦莫別村行走。( 路透資料照片)
緬甸內戰發生後，北京當局就一直喊話，希望推動緬北局勢「軟著陸」。圖為2023年11月，克倫尼反叛武裝人員在緬甸克耶邦莫別村行走。( 路透資料照片)

緬甸北部去年10月底重啟內戰迄今，戰局一直沒能大規模停火，與緬甸軍政府對峙的「三兄弟聯盟」還宣布拿下果敢全區。緬甸內戰發生後，北京當局就一直喊話，希望推動緬北局勢「軟著陸」，同時也動用武力在雲南邊境實彈演習，示警並築起「防火牆」的意味濃厚。

中國副外長孫衛東、公安部長王小洪都向緬方提到的關鍵字，是中緬邊境穩定。其實中共建政後，起初重要的邊境威脅就是來自於緬甸，直到1960年，解放軍與緬軍藉由「中緬聯合勘界警衛作戰」，攻擊雲南人民反共志願軍，迫使後者撤出緬甸，才得到中緬邊境穩定。擺在當下，早已有先例的緬甸內戰流彈確實對雲南邊境民眾造成威脅，同時戰略考量亦是北京當局關切的重點。

2016年，中國即支持緬甸翁山蘇姬政府舉行21世紀彬龍會議，除斡旋「民地武」（緬北少數民族地方武裝組織）參加談判，並派亞洲事務特使參加後續會議。從時間點上來看，也因為緬甸對於北京的「一帶一路」、能源布局等，都扮演重要角色。

當時興建中緬油氣管道，號稱「中國第四條能源大動脈」，至去年10月已運送400億立方米天然氣、6300多萬噸原油。解放軍去年11月底宣布在中緬邊境實兵演習的3處地點，其中一處位於緬北城市木姐附近，中緬油氣管道進入雲南前就要經過木姐，北京無疑相當重視這條管道的安全。

近期皎漂深水港補充協議的簽約，也表示緬甸軍政府的讓步，這座港口未來貿易吞吐量將會大幅成長，雙方基礎設施的互聯互通可望推進。除了中緬經濟走廊、邊合區，後續還有規畫建設中緬鐵路，將是泛亞鐵路西線主軸。

緬甸 解放軍 一帶一路

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