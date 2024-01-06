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火箭軍貪腐惹火習近平？傳飛彈裝水而非燃料

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彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料

編譯田思怡／即時報導
彭博資訊報導，美國情報評估報告舉出中國軍方貪腐影響的例子，包括飛彈裝填的是水而非燃料。(美聯社)
彭博資訊報導，美國情報評估報告舉出中國軍方貪腐影響的例子，包括飛彈裝填的是水而非燃料。(美聯社)

彭博資訊報導，美國情報顯示，中國大陸國家主席習近平決心大刀闊斧整肅軍方，是因為軍方普遍貪腐，已破壞他的軍事現代化努力，引起有關中國是否有能力打仗的質疑。

一名熟知內情人士說，美國情報評估報告舉出幾個中國軍方貪腐影響的例子，包括飛彈裝填的是水而非燃料，以及在中國西部的大片飛彈發射井，井蓋無法發揮功能，讓飛彈有效發射。

熟知內情人士說，中國火箭軍，以及整個國防工業基礎的貪腐太廣泛，以致讓美國官員現在認為，習近平未來幾年不太可能考慮採取重大的軍事行動。

美國情報評估，中國解放軍內部的貪腐，已侵蝕對解放軍整體實力的信心，特別是對火箭軍的信心，使得習近平的部分首要軍事現代化目標受挫。

中方的貪腐調查在過去6個月內已導致十幾位國防高級官員被捕，這可能是中國近代史上對軍方規模最大的整肅行動。

知情人士說，美國評估認為，習近平的權力並未因擴大整肅而削弱，他罷黜高階軍官的行動，包括有些是他提拔的人，顯示他仍牢牢掌控共產黨，並嚴肅看待提升軍紀、根除貪腐，最終使中國軍隊做好長期作戰的準備。

對於美方的情報評估，白宮國家安全委員會發言人未立即回應。國防部發言人梅納斯(Martin Meiners)表示，國防部的年度中國報告討論習近平加強和加速解放軍的反貪腐調查，但未提供更多細節。

彭博指出，美國的情報評估無法獨立查證。過去美國決策者在對北京的決定大感意外後，對於美國情報機構無法掌握習近平核心圈內情資感到沮喪，包括快速鞏固對香港的控制及南海軍事化。

習近平為了在2027年之前將中國軍隊改造成一支現代化軍隊，已投入數十億美元，其核心是提升火箭軍，火箭軍將在入侵台灣行動上扮演關鍵角色。

俄羅斯在烏克蘭的戰事因貪腐而受阻，可能引起北京的警惕。解放軍研究人員早在2014年就警告貪腐是「阻礙軍隊作戰能力的頭號殺手」。

習近平 火箭軍 解放軍

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