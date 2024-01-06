解放軍較勁美菲 南海演訓導彈擊中高空目標

中國戰機在南海上空演練實彈射擊科目，成功擊中目標。（視頻截圖）

2024新年初始，南海延續緊張局勢。為回應美菲3日至4日在南海舉行第二次聯合海空巡航，解放軍 南部戰區3至4日組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，5日南部戰區再發布在南海海域組織例行海空聯合演訓，並公布導彈實彈攻擊擊中目標畫面。美菲聯軍與解放軍同步在南海軍演，南海局勢升級。

據解放軍南部戰區官方微博消息，1月5日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓。圖為南部戰區海軍航空兵日前於南海上空實彈訓練。（取材自微博）

解放軍南部戰區官方微博 消息，「1月5日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓」。

值得注意的是，南部戰區5日稍早也在微博發布貼文表示，「新年伊始，在南海某軍港，多型艦艇蓄勢待發，數百名官兵整齊列陣。從艦艇一線到後裝保障，南部戰區海軍某基地各部隊掀起實戰化練兵熱潮」，警示意味濃厚。此前的1月3日至4日，南部戰區組織海空兵力位南海海域已進行一次例行巡航。

中國戰機正在巡航南海。（視頻截圖）

南部戰區微信公眾號5日也發布視頻，展示海軍航空兵組織預警機、艦載機、殲擊機等多型機開展空空導彈實彈攻擊訓練。訓練中，預警機、艦載機、殲擊機等多型戰機騰空而起，隨著飛行員按下按鈕，空空導彈飛射而出，成功擊中遠處高空中的目標。

共軍南部戰區連續幾日的海空巡航與演習，應是回應美菲3日至4日在南海舉行的海空聯合巡航行動。據報導，美軍此次出動卡爾文森航空母艦、巡洋艦、驅逐艦和多架戰機參與，和菲律賓軍方的聯合巡邏、通行、海上攻擊等演習。

這是美菲在不到兩個月內舉行的第二次聯合巡航，上一次是在去年11月下旬，行動持續了三天。而菲律賓當時接著又與澳洲進行首次聯合海空巡航。

外交部發言人汪文斌日前表示，菲美在南海開展以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動，不利於管控海上局勢和涉海爭端。中方敦促相關國家停止不負責任的舉動，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。中方將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，積極維護本地區和平與安寧。

南部戰區發布東風彈道飛彈照片，警告美菲意味濃厚。（取材自南部戰區微博）

報導指出，中國國防大學教授王強在其微博解讀表示，1月3日至4日解放軍的演習就是針鋒相對，解放軍講例行巡航，意思是「南海是我們家的」，講「攪局南海、製造熱點」重點在點名作戰對象，前者講的是美國，後者是菲律賓，要打就一塊打。所謂的戰區部隊，指的是陸海空、火箭軍 、戰略支援部隊等，不限於通稿講到的海空兵力。

他說，南部戰區幾乎在同一時間在自媒體發了一張火箭軍東風系列彈道導彈的圖片，並配文說：「日日行，不怕千萬里；常常做，不怕千萬事」，這個意思是與美軍直接過招，也在解放軍的作戰計畫當中。騰訊新聞引述另一名軍事專家稱，「東風系列的反艦飛彈，不是給菲律賓的小船準備的」。